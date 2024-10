Εκλογές στη Γεωργία: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση λένε ότι κέρδισαν – «Διαφωνούν» μεταξύ τους τα exit polls

Οι κάλπες έκλεισαν στη Γεωργία με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να δηλώνουν ότι κέρδισαν τις εκλογές. Εκ διαμέτρου αντίθετες προβλέψεις δίνουν και τα exit polls.

Όλες οι πλευρές διακηρύσσουν ότι κέρδισαν τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν το Σάββατο (26.10.2024) στη Γεωργία, σε μία πολιτική διαδικασία που θα καθορίσει εάν αυτή η πρώην σοβιετική Δημοκρατία θα στραφεί προς τη Δύση ή προς τη Ρωσία, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα exit polls που ανακοινώθηκαν αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στις 8 το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) δίνουν εντελώς διαφορετικές προβλέψεις για το αποτέλεσμα:

Σε ένα από αυτά το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο φέρεται να κερδίζει με άνεση, ενώ δύο άλλα προβλέπουν ότι η αντιπολίτευση θα έχει την πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο.

Τις εκλογές σημάδεψαν πάντως και περιστατικά βίας σε εκλογικά τμήματα.

Σε ένα περιστατικό, ένας άνδρας έριξε χαρτιά μέσα στην κάλπη, για να ακυρωθεί η διαδικασία.

❗️🇷🇺🧱🇬🇪 – As in Moldova, Russia is trying to destabilize the elections in Georgia.



Although Putin failed in Moldova, the situation in Georgia may be different due to its proximity to Russia and the Kremlin’s financial support for pro-Russian parties.



The video shows agents… pic.twitter.com/JtRcNo16O9