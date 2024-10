Το φιλορωσικό «Γεωργιανό Όνειρο» με ποσοστό 53% κερδίζει τις εκλογές στη Γεωργία, ανακοίνωσε η εκλογική επιτροπή της χώρας, αργά το βράδυ του Σαββάτου (26.10.2024).

Σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, το κυβερνών «Γεωργιανό Κόμμα» της Γεωργίας απέσπασε ποσοστό 53% στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν το Σάββατο, με καταμετρημένο το 70% των εκλογικών τμημάτων.

Ο συνασπισμός των τεσσάρων κομμάτων της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης συγκεντρώνει ποσοστό 38,28%.

Η συμμετοχή ανήλθε στο 58,94%.

Το «Γεωργιανό Όνειρο» ανέφερε ότι θα εξασφαλίσει περίπου 90 από τις 150 έδρες του κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

#Georgia #Elecciones2024

Supporters of the ruling Georgian Dream held a motorcade in front of the parliament building in central #Tbilisi after the end of voting in the parliamentary elections.

The Opposition is currently in the lead after the first few districts were counted pic.twitter.com/DErMOUnCQm