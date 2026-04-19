Κόσμος

Εκλογές στη Βουλγαρία: Προηγείται ο φιλόρωσος Ρούμεν Ράντεφ, σύμφωνα με τα exit polls

O Ρούμεν Ράντεφ ήταν πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας και παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 - Οι ψηφοφόροι κλήθηκαν στις κάλπες για όγδοη φορά μέσα σε πέντε χρόνια για τις βουλευτικές εκλογές
Rumen Radev, former Bulgarian president and leader of Progressive Bulgaria coalition, votes during the parliamentary election, in Sofia, Bulgaria, April 19, 2026. REUTERS/Stoyan Nenov TPX IMAGES OF THE DAY
Η Προοδευτική Βουλγαρία, το κόμμα του φιλορώσου πρώην προέδρου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, προηγείται στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα Κυριακή (19.04.2026) στη χώρα.

Το κόμμα του Ρούμεν Ράντεφ συγκεντρώνει το 37,5% των ψήφων, ενώ δεύτερο με 16,2% ακολουθεί το κόμμα GERB του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, σύμφωνα με τα exit poll της εταιρείας Alpha Research, για τις εκλογές.

Ο Ρούμεν Ράντεφ, ένας φιλορώσος πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών που παραιτήθηκε τον Ιανουάριο από τη θέση του προέδρου.

Οι ψηφοφόροι στη Βουλγαρία κλήθηκαν στις κάλπες για όγδοη φορά μέσα σε πέντε χρόνια για τις βουλευτικές εκλογές, εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Όμως αυτή η εκλογική αναμέτρηση μοιάζει διαφορετική, όπως δήλωσαν διάφοροι ψηφοφόροι στο Reuters. Ο Ράντεφ, που εξελέγη πρόεδρος της Βουλγαρίας το 2016, μια κυρίως τιμητική θέση, και παραιτήθηκε προκειμένου να διεκδικήσει την πρωθυπουργία, έχει βγει σχεδόν αλώβητος από την πολιτική κρίση και έχει δεσμευθεί να βάλει τέλος στη διαφθορά στη χώρα και να προσφέρει σταθερότητα.

Ειδικοί αναφέρουν ότι υπάρχει διαφθορά στη Βουλγαρία σε διάφορους τομείς, από τις δημόσιες συμβάσεις ως τις τοπικές εκλογές. Η χώρα βρέθηκε στην 84η θέση του καταλόγου της Transparency International για τη διαφθορά το 2025, στο ίδιο επίπεδο με την Ουγγαρία, τη χώρα με τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ΕΕ.

Ο Ράντεφ δεσμεύθηκε να βάλει τέλος «στους ντόπιους φεουδάρχες και του ισχυρούς άνδρες που πνίγουν ολόκληρες περιοχές της Βουλγαρίας».

