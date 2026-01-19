Κόσμος

Βουλγαρία: Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος της χώρας Ρούμεν Ράντεφ – Έντονη φημολογία ότι θα ιδρύσει κόμμα

Η γειτονική χώρα βαδίζει προς πρόωρες εκλογές για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης
Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, Rumen Radev
Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, Rumen Radev / REUTERS / Φωτογραφία Stoyan Nenov

Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (19.01.2026) ότι παραιτείται. Η κίνησή του πυροδότησε εικασίες ότι θα σχηματίσει το δικό του πολιτικό κόμμα μετά την παραίτηση της κυβέρνησης τον περασμένο μήνα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ράντεφ ανακοίνωσε ότι η Βουλγαρία θα προχωρήσει στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της χώρας αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.

