Εκλογές στη Βρετανία: Που ήταν ο Λάρι ο γάτος την ώρα του διαγγέλματος του Ρίσι Σούνακ

Ιδιαίτερα δραστήριος στα social media ήταν χθες (22/05/2024) που ανακοινώθηκαν οι εκλογές στη Βρετανία, ο Λάρι ο γάτος ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια (13 τον αριθμό) μένει στη Downing Street στον αριθμό 10 και έχει υποδεχθεί και αποχαιρετήσει πολλούς πρωθυπουργούς.

Λίγο πριν ανακοινώσει εκλογές στις 4 Ιουλίου στη Βρετανία ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ο Λάρι τουίταρε δίνοντας τον τόνο. Όμως ένα tweet λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση έδειξε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές ο Λάρι δεν χάνει το χιούμορ του.

«Πολλοί με ρωτούσαν που βρισκόμουν όταν ο Σούνακ ανακοίνωνε τις εκλογές. Ήμουν μέσα γιατί έβρεχε. Μόνο ένας ηλίθιος θα έβγαινε έξω με αυτή την κατάσταση», έγραψε.

Lots of people asking me where I was when Sunak announced the election. I was inside, because it was raining. Only an idiot would have gone out in that… #GeneralElection pic.twitter.com/feRD2YYvvU