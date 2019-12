Η τηλεοπτική εκπομπή Fox & Friends, καταγγέλλει λογοκρισία, καθώς ένα τηλεοπτικό δίκτυο στον Καναδά φέρεται να έκοψε (!) την σκηνή στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ, στο κλασικό -πλέον- “Μόνος στο Σπίτι 2”.

Ο σημερινός Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κάνει αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων και στην συγκεκριμένη ταινία, που έχει κάνει παγκόσμια επιτυχία κι έχει μετατραπεί μέσα στα χρόνια στο απόλυτο… must των Χριστουγέννων.

Ένα κανάλι στον Καναδά, λοιπόν, “κατηγορείται” πως “έκοψε” την συγκεκριμένη σκηνή, με την δικαιολογία πως έγινε μοντάζ για να υπάρξει τηλεοπτικός “χώρος” για διαφημίσεις, με τους παρουσιαστές της εκπομπής στο Fox να κάνουν… δηλητηριώδη σχόλια, εστιάζοντας κυρίως στο γεγονός πως η επίμαχη σκηνή δεν διαρκεί παρά ελάχιστα δευτερόλεπτα…

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019