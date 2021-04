Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε σήμερα, κατά τη σύνοδο κορυφής για το Κλίμα, τον νέο, σχεδόν διπλάσιο, στόχο των ΗΠΑ για τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών για να σηματοδοτήσει την επιστροφή της Αμερικής στη μάχη κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη και να πιέσει τον υπόλοιπο κόσμο να αναλάβει «δράση».

Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε, στην έναρξη αυτής της διαδικτυακής, διήμερης συνόδου με τη συμμετοχή περίπου 40 παγκόσμιων ηγετών, να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου κατά 50% με 52% έως το 2030 συγκριτικά με το 2005.

Ο στόχος αυτός διπλασιάζει σχεδόν την προηγούμενη δέσμευση της Ουάσινγκτον για μείωση κατά 26-28% με ορίζοντα το 2025.

Biden announced the goal of reducing greenhouse gas emissions by 50% to 52% percent as he kicked off a climate summit with 40 other world leaders https://t.co/eGn46GxUjV

Προειδοποιώντας για «το τίμημα της απραξίας» ο Τζο Μπάιντεν έκανε έκκληση στον υπόλοιπο κόσμο να ακολουθήσει το αμερικανικό παράδειγμα.

«Πρέπει να αναλάβουμε δράση, όλοι μας», «πρέπει να επιταχύνουμε», δήλωσε ο Μπάιντεν, επισημαίνοντας ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να επιλύσει αυτή την κρίση μόνη της».

Today I’m bringing together leaders from around the world to meet this moment of climate peril, and extraordinary opportunity. No nation can solve this crisis on its own, and this summit is a step on a path to a secure, prosperous, and sustainable future. https://t.co/lcUUsgyEo3