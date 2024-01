Σπίτια έπιασαν φωτιά στην πόλη των ψαράδων Γκρίνταβικ στη νοτιοδυτική Ισλανδία μετά την έκρηξη ηφαιστείου για δεύτερη φορά σε λιγότερο από ένα μήνα.

Δύο ρωγμές σχηματίστηκαν κοντά στην πόλη την Κυριακή μετά από αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας λόγω του ηφαιστείου που ώθησε τις αρχές στην Ισλανδία να εκκενώσουν την κοινότητα την προηγούμενη ημέρα.

Μια πρώτη έκρηξη έγινε χθες Κυριακή (14/01/2024) στις 8 π.μ., όταν μια ρωγμή άνοιξε στο έδαφος περίπου 450 μέτρα από την πόλη. Προστατευτικά φράγματα από χώμα και βράχο έσπρωξαν τη λάβα από την πρώτη σχισμή μακριά από την πόλη. Ωστόσο, μια δεύτερη ρωγμή άνοιξε γύρω στο μεσημέρι στην άκρη της πόλης, μετρώντας περίπου 100 μέτρα μέχρι το βράδυ, με αυτή τη λάβα να καταπίνει τα σπίτια.

Τουλάχιστον τρία σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες, σύμφωνα με ζωντανές εικόνες του τηλεοπτικού σταθμού RUV.

Πίδακες λάβας έρρεαν έξω και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού υψώθηκε στον σκοτεινό ουρανό.

«Σε ένα μικρό χωριό όπως αυτό, είμαστε σαν μια οικογένεια, όλοι γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον ως οικογένεια – είναι τραγικό να το βλέπεις αυτό», δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής, ο Sveinn Ari Gudjonsson, στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Είναι εξωπραγματικό, είναι σαν να βλέπεις μια ταινία», πρόσθεσε ο 55χρονος, ο οποίος εργάζεται στον κλάδο της αλιείας.

Το χωριό εκκενώθηκε πριν τις εκρήξεις ενώ τα σημερινά πρωτοσέλιδα κάνουν λόγο για «μαύρη μέρα».

Στα εντυπωσιακά βίντεο που ακολουθουν δείτε την πορεία της λάβας

🌋In #Iceland, a powerful volcanic eruption is destroying the first buildings in its path. Lava has reached the small town of #Grindavik, which was evacuated beforehand.



The volcanic eruption in Iceland is deemed the largest in the last 50 years. pic.twitter.com/vTckmnp5BQ