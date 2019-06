Έκρηξη με τραυματίες στη Ρώμη – Κατέρρευσε τριώροφο κτίριο

Από την έκρηξη κοντά στη Ρώμη κατέρρευσε ένα τριώροφο κτίριο με αποτέλεσμα να έχουν τραυματιστεί τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά με ένα από αυτά να φέρεται είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

#10giugno #RoccadiPapa 11:50, squadre #vigilidelfuoco stanno intervenendo per un’esplosione dovuto ad una possibile fuga di gas in una palazzina di tre piani. Squadre al lavoro per verificare il coinvolgimento eventuale di persone. Intervento in corso pic.twitter.com/XPESDxYURR

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 10 Ιουνίου 2019