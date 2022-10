Η μεγάλη φωτιά στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με το δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών της Ρωσίας οφείλεται στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, ανακοίνωσε η ρωσική αντιτρομοκρατική.

Παράλληλα η αντιτρομοκρατική στη Ρωσία, όπως μεταδίδουν και τοπικά ΜΜΕ, κάνει λόγο με μεγάλη ζημιά στο τμήμα της γέφυρας στο Στενό του Κερτς που χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα.

«Στις 06:07 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας (…) σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία», ανέφερε η επιτροπή.

The train on the Kerch Bridge is still burning. The train bridge won't be operational. That case is closed forever. #Ukraine #Crimea #Kerch pic.twitter.com/sZaiMgPfzB October 8, 2022

Νωρίτερα, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για πυρκαγιά πάνω στην τεράστια γέφυρα αυτή, στο Στενό του Κερτς, που προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας.

An explosion is reported near the Crimean bridge in the city of #Kerch.



There is no official information yet.



UPD. According to preliminary information, the composition with fuel is on fire.#Ukraine #Crimea pic.twitter.com/LfKAHoYk79 — Newsistaan (@newsistaan) October 8, 2022

«Δεξαμενή καυσίμων σιδηροδρομικού συρμού έπιασε φωτιά», ανέφερε ο οργανισμός σιδηροδρόμων της Κριμαίας.

Η γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε, με μεγάλο κόστος, κατ’ εντολή του Βλαντίμιρ Πούτιν, επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού στρατιωτικού υλικού στις δυνάμεις που επιχειρούν στην Ουκρανία. Την εγκαινίασε προσωπικά ο πρόεδρος Πούτιν το 2018, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία.

Μέσω αυτής διέρχονται τόσο τρένα όσο και οχήματα και έχει καίριο ρόλο ως προς τη μεταφορά προσώπων και αγαθών σ τη χερσόνησο. Από την άλλη, για το Κίεβο αποτελεί μισητό σύμβολο της προσάρτησης της Κριμαίας.

There are still some fuel cars there which presumably contain oil. Just one missile and the rest goes up. #Ukraine #Kerch #Crimea pic.twitter.com/jJItcSXqG8 — (((Tendar))) (@Tendar) October 8, 2022

🚨 Explosion on the #Kerch bridge which connects Russia to Crimea. Part of structure has collapsed. pic.twitter.com/wOntlXUvUh — Igor Sushko (@igorsushko) October 8, 2022

Η Ρωσία διαβεβαίωνε πρόσφατα πως η γέφυρα είναι ασφαλής, παρά τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα είχε απειλήσει με αντίποινα την Ουκρανία αν οι δυνάμεις της αποπειραθούν να την καταστρέψουν.

Whoever target the the Kerch Bridge must have focused to take out the train bridge alone. The fact that the car bridge was also taken out must have been such a huge bonus that the operators of this didn’t think of it in their wildest dreams. #Kerch #Ukraine #Crimea https://t.co/Uxa0RPqL0N — (((Tendar))) (@Tendar) October 8, 2022

Στην Κριμαία έχουν καταγραφεί αρκετές εκρήξεις τους τελευταίους μήνες πιθανόν εξαιτίας ουκρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως η έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στη στρατιωτική βάση Τζάνκοϊ τον Αύγουστο, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.