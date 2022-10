Τεράστια φωτιά έχει ξεσπάσει στην γέφυρα στο Στενό του Κερτς με καπνό και φλόγες να την έχουν τυλίξει σε ένα τεράστιο τμήματα της.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA έκανε λόγο για πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στη γέφυρα στη χερσόνησο της Κριμαίας. Ένα βίντεο δείχνει ότι ένα οδικό τμήμα της γέφυρας έχει υποχωρήσει εντελώς και έχει καταρρεύσει στη θάλασσα. Κάτοικοι στην περιοχή ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις γύρω στις 6 το πρωί τοπική ώρα το πρωί του Σαββάτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: Explosion hits the Crimean Bridge, causing a fire on the railway and a section of road to collapse#CrimeaIsUkraine #Ukraine #Russia #crimeanbridge #railway pic.twitter.com/EGhgVtKJzX