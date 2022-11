Νέες εικόνες σοκ από την Κωνσταντινούπολη, έχουν καταγράψει τη στιγμή της αιματηρής έκρηξης στη λεωφόρο Ιστικλάλ, στην περιοχή Μπέγιογλου, κοντά στην πλατεία Ταξίμ. Στη δημοσιότητα και η φωτογραφία της γυναίκας που θεωρείται ύποπτη για το μακελειό.

Έξι νεκροί και τουλάχιστον 53 τραυματίες είναι ο, μέχρι στιγμής, απολογισμός της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (13.11.2022) στην «καρδιά» της Κωνσταντινούπολης, σκορπώντας τρόμο και πανικό.

Η στιγμή της έκρηξης έχει καταγραφεί σε συγκλονιστικά βίντεο ντοκουμέντο. Άνθρωποι περπατούν αμέριμνοι στην πιο πολυσύχναστη λεωφόρο της Κωνσταντινούπολης όταν σημειώνεται η έκρηξη.

Το ένα βίντεο καταγράφηκε από πολίτη, το δεύτερο από κάμερα ασφαλείας. Και τα πιο έχουν «πιάσει» τη στιγμή της έκρηξης, τον τρόμο, τον πανικό και το χάος.

❗️Moment of terrifying explosion in #Istanbul caught on street CCTV cameras. pic.twitter.com/NywSUinAKp

WARNING: GRAPHIC CONTENT – At least six people were killed and 53 others wounded when an explosion rocked a busy pedestrian street in central Istanbul pic.twitter.com/WamF8xNzj8