Τρομοκρατική ενέργεια θεωρούν την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη οι τουρκικές αρχές. Ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του έδωσε τον μέχρι στιγμής απολογισμό: έξι νεκροί και 53 τραυματίες. Δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής, Έλληνες ανάμεσα στα θύματα ανακοίνωσε το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Οι εικόνες από τη λεωφόρο Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης, τον πλέον πολυσύχναστο δρόμο της πόλης κοντά στην πλατεία Ταξίμ, από τον οποίο καθημερινά περνούν χιλιάδες κόσμου και τα Σαββατοκύριακα είναι γεμάτος και από τουρίστες, σοκάρουν. Είναι ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ. Η στιγμή της έκρηξης έχει καταγραφεί σε συγκλονιστικά βίντεο, από πολίτες που έκαναν αμέριμνοι τη βόλτα τους.

Οι εικόνες τρόμου και πανικού, με τον εκκωφαντικό ήχο της έκρηξης και τη φωτιά στο βάθος και τους τραυματίες και τους νεκρούς να δέχονται τις πρώτες βοήθειες ή να κείτονται στο δρόμο μέσα στα αίματα, δεν άργησαν να κάνουν το γύρο του κόσμου. Κόσμος κατατρομαγμένος έτρεχε να απομακρυνθεί, άλλοι έσπευδαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ασθενοφόρα, τεθωρακισμένα, ελικόπτερα έφτασαν στο σημείο, η περιοχή στην περιοχή Μπέγιογλου, αποκλείστηκε.

Ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Τουρκίας αποφάσισε να απαγορεύσει τη μετάδοση εικόνων από το σημείο… Κατά την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, η έκρηξη ήταν τρομοκρατική ενέργεια. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε να βρει τους δράστες, ενώ δήλωσε ότι μια γυναίκα εθεάθη να αφήνει κοντά στο σημείο της έκρηξης μια βαλίτσα!

Δείτε τη στιγμή της έκρηξης και τον πανικό που ακολούθησε – ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

BREAKING: Video shows explosion on busy shopping street in Istanbul pic.twitter.com/9DKNZqgOef — BNO News Live (@BNODesk) November 13, 2022

More video footage shows the aftermath of an explosion in Istanbul.pic.twitter.com/LRQX643qqs — Kurdistan 24 English (@K24English) November 13, 2022

Taksim'de patlama meydana geldi. Polis ikinci patlama olacağı şüphesiyle alanı boşaltıyor. Patlamada yaşamını yitirenlerin olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/LWyDLGyyYK — Gazete Patika (@PatikaGazete) November 13, 2022

It’s a crowded area, popular with tourists, familiar to anyone who has visited Istanbul. People are posting pictures of the incident’s aftermath. pic.twitter.com/BmN1dGHmyr — Frida Ghitis (@FridaGhitis) November 13, 2022

#BREAKING: Casualties reported following large explosion on shopping street in Istanbul’s Beyoğlu districthttps://t.co/Ju1rCuFb44 — I.E.N. (@BreakingIEN) November 13, 2022

Άμεσα η περιοχή αποκλείστηκε κι έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρα και η αστυνομία, η περιοχή του Πέρα έχει αποκλειστεί.

«Εύχομαι το έλεος του Θεού στους πολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους στη βομβιστική επίθεση στην οδό Ιστικλάλ. Οι προσπάθειες για την κατάληψη της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους μέσω της τρομοκρατίας δεν θα λειτουργήσουν. Όλα τα στοιχεία θα αποκαλυφθούν και οι δράστες θα τιμωρηθούν» δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις πρώτες του δηλώσεις μετά την έκρηξη.

«Όταν άκουσα την έκρηξη πέτρωσα, οι άνθρωποι πάγωσαν, ενώ κοιτούσαν ο ένας τον άλλον. Τότε, άρχισαν να τρέχουν μακριά. Τι άλλο μπορούσες να κάνεις», δήλωσε ο 45χρονος Μεχμέτ Ακους, ένας εργαζόμενος σε ένα εστιατόριο στην Ιστικλάλ.

«Τα συλλυπητήρια μου στους συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στη Λεωφόρο Ιστικλάλ», έγραψε στο Twitter ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olay sebebiyle bu akşam HaberTürk TV’de katılacağım programı 16 Kasım Çarşamba akşamına erteledik. Anlayışları nedeniyle kanal yöneticilerine, @SerapBelet ve @kursadoguz'a teşekkürler. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 13, 2022

Τα τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι επιθεωρητές των εγκληματολογικών υπηρεσιών βρίσκονται στο σημείο της έκρηξης και το πρακτορείο Ανατολή ανέφερε ότι γραφείο του εισαγγελέα στην Κωνσταντινούπολη έχει ενεργοποιήσει έρευνα για την έκρηξη.

Παρά το γεγονός ότι η αιτία της έκρηξης δεν έχει προσδιοριστεί, η Κωνσταντινούπολη, αλλά και άλλες τουρκικές πόλεις έχουν στο παρελθόν γίνει στόχοι των Κούρδων αποσχιστών, ενόπλων ισλαμιστών, αλλά και άλλων ομάδων.