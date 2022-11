Ακόμη ένα βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν από την αιματηρή έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη έρχεται στο φως. Μαζί και οι εικόνες από τη σύλληψη της γυναίκας που θεωρείται εκείνη που πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό και σκότωσε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Ξημερώματα της Δευτέρας (14.11.2022), ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σουϊλού ανακοίνωσε ότι συνελήφθη το πρόσωπο που πυροδότησε τη βόμβα στη λεωφόρο Ιστικλάλ, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Από την πρώτη στιγμή οι τουρκικές αρχές είχαν δώσει ως ύποπτη μια γυναίκα και μάλιστα είχαν διαρρεύσει ότι ήταν κόρη Κούρδου μαχητή που είχε σκοτωθεί τη δεκαετία του ’90, σε μια πρώτη προσπάθεια να συνδέσουν την έκρηξη με τους έξι νεκρούς με το PKK.

Αν και ο Σουλεϊμάν Σοϊλού δεν έδωσε λεπτομέρειες για το “πρόσωπο” που συνελήφθη (μαζί με άλλα 21 άτομα), ήρθαν νέα ντοκουμέντα στο φως λίγο αργότερα να αποκαλύψουν περισσότερα.

Οι τουρκικές αρχές διέρρευσαν στα ΜΜΕ φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης της γυναίκας που κατηγορείται ότι άφησε τη βόμβα έξω από μαγαζί στην οδό Ιστικλάλ. Φέρεται, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης της Τουρκίας, να κάθισε σε ένα παγκάκι για 40 με 45 λεπτά και στη συνέχεια να πυροδότησε τη βόμβα, σκορπώντας θάνατο, τρόμο και πανικό.

Εκτός από τις εικόνες και τα βίντεο της επιχείρησης στο σπίτι της, οι τουρκικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα και την επίσημη φωτογραφία της σύλληψής της. Στέκεται ανάμεσα σε δυο τουρκικές σημαίες, με χειροπέδες στα χέρια και εμφανώς χτυπημένη στο πρόσωπο. Είναι η Αχλάμ Αλμπασίρ από τη Συρία, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Η επίσημη φωτογραφία της σύλληψης

Στις φωτογραφίες φαίνεται η στιγμή της σύλληψής της, η αντιμετώπιση από τις αρχές και τα ρούχα που φορούσε το απόγευμα της επίθεσης, πεταμένα στο πάτωμα…

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs

Εκτός από τις εικόνες της σύλληψης, υπάρχουν και πλάνα από την επιχείρηση. Από τη στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί μπαίνουν στο διαμέρισμα που μένει η ύποπτη, τη ρίχνουν στο πάτωμα, της περνούν χειροπέδες και την απομακρύνουν.

Κάνουν φύλλο και φτερό το διαμέρισμα και βρίσκουν, μεταξύ άλλων όπλα, πολλά λεφτά, ακόμη και χρυσό σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρατζίπ Σοϊλού.

FOOTAGE: Police raid to Istanbul bomber’s residence.



There is a gun, lots of cash and some gold pic.twitter.com/d5BsJ0cfku