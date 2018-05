«Θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου οι αυτουργοί να αναγνωριστούν και να λογοδοτήσουν για τις ενέργειές τους». Αυτό υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Αυστραλία. Το μήνυμα αυτό ήρθε στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν στο Παρίσι, στο περιθώριο της πορείας για την Πρωτομαγιά.

Σε ένα δελτίο τύπου, ο Εντουάρ Φιλίπ, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας επισήμανε «την ανευθυνότητα των ακραίων λόγων που ενθαρρύνουν τέτοιες ταραχές» και χαιρέτισε «τον επαγγελματισμό των δυνάμεων επιβολής του νόμου» που «απάντησαν με αυτοκυριαρχία» σε «ενέργειες σφοδρής βιαιότητας».

Με επεισόδια πρωτοφανούς βιαιότητας τερμάτισε στο Παρίσι η πορεία για την εργατική Πρωτομαγιά, χωρίς να κατορθώσουν οι διαδηλωτές να φθάσουν στον αρχικό προορισμό τους νότια της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδρομή έπρεπε να περάσουν από τη γέφυρα του Austerlitz που ενώνει την δεξιά όχθη του Σηκουάνα, όπου βρίσκεται το σημείο εκκίνησης στην πλατεία της Βαστίλης, με την αριστερά.

Τη γέφυρα όμως είχαν μπλοκάρει 1.200 κουκουλοφόροι γνωστοί ως « Black blocks » αποφασισμένοι να «προσφέρουν» μια μέρα «κόλασης» στον Ε. Μακρόν και «στον κόσμο του», όπως είχαν δηλώσει στο Facebook μέσω του ακροαριστερού κινήματος Mili (Mouvement inter luttes indépendant- Ανεξάρτητο κίνημα εσωτερικών αγώνων).

Παρ’ ότι η Εισαγγελία Παρισίων είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο επεισοδίων, και παρά τις ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις με 22 έκτακτες μονάδες των γαλλικών ΜΑΤ (CRS), οι Black Blocks τα κατάφεραν και το μπουλεβάρτο «de l’Hopital» κατά μήκος του σταθμού του Austerlitz έζησε κοντά 4 ώρες πραγματικής κόλασης.

Οι κουκουλοφόροι έσπασαν και έκαψαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους, που μπορεί να συμβόλιζε το κράτος ή τον καπιταλισμό. Έσπασαν βιτρίνες, κατέστρεψαν ένα Μc Donald’s, μία αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

French riot police use water cannons and teargas as vandalism marks May Day with hundreds of protesters marching across Paris to oppose economic policies pursued by President Macron pic.twitter.com/fTlD2thGbC

— DAILY SABAH (@DailySabah) May 1, 2018