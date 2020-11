Έξαλλος Τραμπ! Κατηγορεί την Pfizer ότι… καθυστέρησε τις ανακοινώσεις για να τον «σαμποτάρει»

Το… ζήσαμε κι αυτό. Με το γνωστό του ύφος ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τη θετική, για όλο τον πλανήτη, είδηση ότι Pfizer και BioNTech κατέθεσαν το αίτημα αδειοδότησης του εμβολίου τους.

Από τον χώρο όπου ενημέρωνε για την πορεία της πανδημίας και παραχωρούσε συνεντεύξεις Τύπου, στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά την ήττα του και επέμεινε στα περί εκλογής του. Και τόνισε ότι η Pfizer καθυστέρησε τις ανακοινώσεις του εμβολίου για να τον… φθείρει!

Μάλιστα ο Ρεπουμπλικανός υποστήριξε ότι χωρίς τη συνεισφορά του το εμβόλιο θα αργούσε τέσσερα χρόνια να κυκλοφορήσει. Η ομιλία του έρχεται προτού συνομιλήσει με νομοθέτες στο Μίσγκαν, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει υπέρ του το αποτέλεσμα των εκλογών.

President Trump on Pfizer vaccine: “You wouldn’t have a vaccine if it weren’t for me for another four years.” pic.twitter.com/dQtHIvkDsv