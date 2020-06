Έξω φρενών ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρώην υπουργό των ΗΠΑ Κόλιν Πάουελ, επειδή αποκάλυψε ότι θα στηρίξει τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Κόλιν Πάουελ “αξιολύπητο” και “ψόφιο” μετά και τη δήλωση του δεύτερου ότι ο Πρόεδρος είναι “αναποτελεσματικός” και πως από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του έχει γίνει χειρότερος…

Μάλιστα ο Ρεπουμπλικανός πρώην υπουργός, που οδήγησε τον αμερικανικό στρατό στον Πόλεμο του Κόλπου, το 1991, υπό τον εκλιπόντα τότε πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο, συμπλήρωσε σε συνέντευξή του στο CNN ότι όχι μόνον δεν θα στηρίξει τον Τραμπ, αλλά θα ψηφίσει τον Δημοκρατικό αντίπαλό του και πρώην αντιπρόεδρο του Μπαράκ Ομπάμα, Τζο Μπάιντεν.

“Ο Κόλιν Πάουελ είναι πραγματικά ψόφιος, υπεύθυνος που μας οδήγησε στους καταστροφικούς πολέμους της Μέσης Ανατολής. Μόλις ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει έναν άλλο ψόφιο, τον Κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν. Δεν είχε πει ο Πάουελ ότι το Ιράκ είχε “όπλα μαζικής καταστροφής”;. Δεν είχε, αλλά εμείς πήγαμε στον ΠΟΛΕΜΟ!”

Colin Powell, a real stiff who was very responsible for getting us into the disastrous Middle East Wars, just announced he will be voting for another stiff, Sleepy Joe Biden. Didn’t Powell say that Iraq had “weapons of mass destruction?” They didn’t, but off we went to WAR!