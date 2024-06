Έξι αστυνομικοί και ένας ιερέας νεκροί στις δολοφονικές επιθέσεις σε ορθόδοξες εκκλησίες και συναγωγή της Ρωσίας

Ένοπλοι έκαναν νωρίτερα την Κυριακή (23/6/24) σειρά επιθέσεων σε ορθόδοξες εκκλησίες και σε συναγωγή στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν στον ρωσικό Καύκασο, σκοτώνοντας έναν ιερέα και έξι αστυνομικούς, όπως ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή και η αστυνομία στη Ρωσία.

Οι επιθέσεις στη Ρωσία, έγιναν στην Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Νταγκεστάνς και την παράκτια πόλη Ντέρμπεντ. Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανέφερε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για «τρομοκρατικές ενέργειες», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το Νταγκεστάν, ομοσπονδιακό υποκειμένο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι μια περιοχή όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι. Η περιοχή γειτνιάζει με την Τσετσενία, και βρίσκεται επίσης κοντά στη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν.

«Σήμερα το απόγευμα, στις πόλεις Ντέρμπεντ και Μαχατσκαλά, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις ενόπλων εναντίον δύο ορθόδοξων εκκλησιών, μιας συναγωγής και ενός αστυνομικού σημείου ελέγχου», ανακοίνωσε η Ρωσική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria-Novosti.

BREAKING: Synagogue on fire in Derbent in Russia’s Dagestan region. Orthodox church also attacked, mayor tells TASS. Gunfire heard in the vicinity. Casualties reported.



Gunfire also reported in Makhachkala (130~km away). More to follow. pic.twitter.com/alfozEIcZk