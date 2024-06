Ρωσία: Μπαράζ επιθέσεων με νεκρούς αστυνομικούς από πυρά ενόπλων σε συναγωγή στο Ντερμπέντ

Ένοπλοι, έχοντας στόχο μία ορθόδοξη εκκλησία, άνοιξαν πυρ σε συναγωγή στο Ντέρμπεντ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 7 αστυνομικοί να χάσουν τη ζωή τους.

Στην πόλη Ντέρμπεντ της περιοχής Ντάγκεσταν του Βόρειου Καυκάσου της Ρωσίας, όπου κατοικεί μια αρχαία εβραϊκή κοινότητα, 7 αστυνομικοί σκοτώθηκαν από πυρά αγνώστων, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το υπουργείο Εσωτερικών. Η επίθεση έγινε σε δύο ορθόδοξες εκκλησίες, που βρίσκονται δίπλα στη συναγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβολισμοί σημειώθηκαν και σε αστυνομικό τμήμα. Τουλάχιστον 13 είναι οι τραυματίες ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:00 σήμερα (23.06.2024).

Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο μάλλον με ένα λευκό Volkswagen Polo. Στη σκηνή του εγκλήματος ξέσπασε φωτιά, αν και ακόμα είναι άγνωστο αν η πυρκαγιά εντοπίζεται στη συναγωγή ή στην εκκλησία.

«Πυροβολισμοί αναφέρθηκαν επίσης στη Μαχατσκάλα (130 χλμ. μακριά). Ακολουθούν περισσότερα», έγραψε το DD Geopolitics στο X (πρώην Twitter).

BREAKING: Synagogue on fire in Derbent in Russia’s Dagestan region. Orthodox church also attacked, mayor tells TASS. Gunfire heard in the vicinity. Casualties reported.



Gunfire also reported in Makhachkala (130~km away). More to follow. pic.twitter.com/alfozEIcZk — Faytuks News (@Faytuks) June 23, 2024

«Στο Derbent, άγνωστοι από ένα αυτοκίνητο πυροβόλησαν κατά συναγωγής και εκκλησίας, μετά την οποία τα κτίρια πήραν φωτιά. Επιπλέον, οι δράστες συμμετείχαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία. Οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για απώλειες αμάχων. Εικάζεται ότι ένας αστυνομικός πέθανε.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για ανταλλαγή πυροβολισμών στη Μαχατσκάλα — άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικών οχημάτων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, εκεί σκοτώθηκε και ένας αστυνομικός», έγραψε τοπικό μέσο στο X.

🇷🇺 BREAKING! TERRORISTS ATTACK RELIGIOUS SITES AND RUSSIAN POLICE IN DAGESTAN



In Dagestani cities, shootouts with terrorists, police officers killed



– In Derbent, unknown individuals from a car fired upon a synagogue and a church, after which the buildings caught fire.… pic.twitter.com/fBd5nSh7rd — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 23, 2024

#BREAKING: Based on photos circulating on Telegram, there appears to be at least 5 dead in apparent Dagestan, Russia, terrorist attacks. pic.twitter.com/lH3pmpRomh — Moshe Schwartz (@YWNReporter) June 23, 2024

Οι ταυτότητες των δραστών δεν είναι ακόμη σαφείς, προσθέτει η έκθεση.

Η αστυνομία κατάφερε να εξουδετερώσει δύο δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες εντός του ναού φέρεται να απαγχονίστηκε ιερέας από τα χέρια των ενόπλων.