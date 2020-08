Εμφανώς εκνευρισμένος, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα να υποβληθεί σε τεστ γνωστικών ικανοτήτων για να αξιολογηθεί η διανοητική κατάστασή του, αφότου ο αντίπαλός του Ντόναλντ Τραμπ τον προέτρεψε να κάνει ένα, όπως και ο ίδιος.

«Όχι, δεν θα κάνω το τεστ. Γιατί, στον διάβολο, πρέπει να κάνω ένα τεστ;», απάντησε, σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε σήμερα, όπου ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκρυψε την οργή του.

Σε ηλικία 77 ετών, η διανοητική ευελιξία του τίθεται συνεχώς υπό αμφισβήτηση από το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, ηλικίας 74 ετών, τον οποίο θα αντιμετωπίσει στις 3 Νοεμβρίου στις προεδρικές εκλογές.

«Είναι σαν να σας έλεγα, προτού έλθετε σε αυτήν την εκπομπή, να κάνετε ένα τεστ για να δούμε εάν παίρνετε κοκαΐνη ή όχι. Τι θα πιστεύατε; Είστε πρεζόνι;», συνέχισε ο ίδιος απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο του CBS, στον οποίο έδινε τη συνέντευξη, για το συνέδριο των αμερικανικών ενώσεων μαύρων (NABJ) και ισπανόφωνων (NAHJ) δημοσιογράφων των ΗΠΑ.

