Εκτελέσεις και απαγχονισμοί στο Ιράν: Από γερανούς και λιθοβολισμό, μέχρι απόσπασμα

Καζάνι που βράζει το Ιράν κι ενώ σήμερα (14.01.2026) αναμένεται η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή, του 26χρονου Ερφάν Σολτανί. Οι νεκροί στις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις έχουν φτάσει τους 2.571 κι ενώ εκφράζονται φόβοι για πάνω από 20.000. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με στρατιωτική επέμβαση αν οι Ιρανοί εκτελέσουν διαδηλωτές.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες στις αγορές της Τεχεράνης λόγω του πληθωρισμού, καθώς οι τιμές βασικών αγαθών έγιναν απλησίαστες και κάποια προϊόντα εξαφανίστηκαν από τα ράφια των καταστημάτων. Τώρα, η αναταραχή έχει εξαπλωθεί και στις 31 επαρχίες του Ιράν, με πτώματα να γεμίζουν τους δρόμους και τον φόβο των μαζικών εκτελέσεων να είναι πιο ορατός από ποτέ.

Την ίδια ώρα ο πλανήτης περιμένει με κομμένη την ανάσα την εκτέλεση του Ερφάν Σολτανί, του 26χρονου που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026 σε μια τοποθεσία κοντά στο σπίτι του, στην πόλη Καράτζ. Οι συγγενείς του κάνουν έκκληση στον Τραμπ να «μην τον αφήσει να πεθάνει».

Η οικογένειά του πέρασε τρεις ημέρες χωρίς καμία πληροφορία για το πού βρισκόταν και χρειάστηκε να φθάσει η Κυριακή, οπότε πράκτορες ασφαλείας επικοινώνησαν με τους οικείους του, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται υπό κράτηση. Τους ενημέρωσσαν δε ότι ο 26χρονος είχε ήδη καταδικαστεί σε θάνατο.

Ύστερα από απέλπιδες εκκλήσεις, επετράπη στην οικογένεια μία και μοναδική συνάντηση 10 λεπτών με τον Ερφάν.

Οι αρχές του καθεστώτος γνωστοποίησαν στην οικογένειά του ότι αυτό θα ήταν και το τελευταίο «αντίο» πριν από την εκτέλεση της θανατικής ποινής, πιθανότατα δι’ απαγχονισμού.

Με περισσότερες από 972 εκτελέσεις στο Ιράν το 2024, σε σύγκριση με τις 25 των ΗΠΑ, η εξουσία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που διαρκεί πάνω από 35 χρόνια, ήταν ανέκαθεν συνυφασμένη με την θανατική ποινή – ακόμη και σε περιόδους που χαρακτηρίζονται ως «ειρηνικές». Η Awyar Shekhi, από την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, δήλωσε: «Δεν έχουμε ξαναδεί υπόθεση να προχωρά τόσο γρήγορα. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί κάθε τακτική που γνωρίζει για να καταστείλει τον κόσμο και να διαδώσει τον φόβο».

Υπάρχουν φόβοι ότι οι εκτελέσεις στους δρόμους, οι πυροβολισμοί διαδηλωτών και οι θάνατοι από χτυπήματα με όπλα της αστυνομίας μπορεί να εξελιχθούν σε μαζικές κρατικές εκτελέσεις, σημειώνει η Mirror. Ο θάνατος του Ερφάν αναμένεται φρικτός. O δημόσιος απαγχονισμός με γερανό είναι μια ιδιαίτερα αργή και επώδυνη μέθοδος εκτέλεσης, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights.

Οι ειδικοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξηγούν: «Οι γερανοί χρησιμοποιούνται κατά τις δημόσιες εκτελέσεις» και συνεχίζουν: «Οι κρατούμενοι πεθαίνουν από ασφυξία ή στραγγαλισμό και συχνά χρειάζονται αρκετά λεπτά μέχρι να επέλθει ο θάνατος».

Ο λιθοβολισμός συνεχίζει επίσης να αποτελεί κρατικά επιτρεπόμενη μορφή εκτέλεσης, ενώ άλλες νόμιμες μέθοδοι περιλαμβάνουν εκτελεστικό απόσπασμα, αποκεφαλισμό και ρίψη από ύψος. Ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί εκτελέσεις με λιθοβολισμό από το 2010, κυρίως λόγω της αυξανόμενης διεθνούς πίεσης, που κορυφώθηκε μετά την εκστρατεία για τη σωτηρία της Σακίνε Ασχτιανί το 2010.