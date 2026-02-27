Έκθεση του ΔΟΑΕ «καίει» το Ιράν για το εμπλουτισμένο ουράνιο: «Αποθηκεύεται στην πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν»

Την ίδια στιγμή που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, υπό τον φόβο μιας νέας στρατιωτικής επιχειρήσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, προκαλεί αντιδράσεις μια έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης.

Μια από τις «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με σημείο αναφοράς το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει η Τεχεράνη, που της επιτρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Μπορεί το Ιράν να διαμηνύει προς όλες τις πλευρές ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, κάτι που απαγορεύεται διά νόμου αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτός ο στόχος παραμένει ως επιλογή.

Ειδικότερα, μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κοντά σε βαθμίδα για κατασκευή όπλων, έχει αποθηκευτεί σε υπόγειο χώρο του ιρανικού πυρηνικού εργοστασίου στο Ισφαχάν, αναφέρει εμπιστευτική έκθεση που εστάλη σήμερα (27.02.2026) στα κράτη μέλη του Οργανισμού, σύμφωνα με το Reuters που είδε την έκθεση.

Είναι η πρώτη φορά που ο ΔΟΑΕ αναφέρει τοποθεσία που έχει αποθηκευτεί ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό καθαρότητας έως και 60%, ποσοστό που βρίσκεται κοντά στο 90% καθαρότητας που θεωρείται το ιδανικό επίπεδο καθαρότητας σε ισότοπο Ουρανίου-235 (U-235) για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Η είσοδος του συγκροτήματος της σήραγγας χτυπήθηκε από στρατιωτικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025, αλλά η εγκατάσταση φαίνεται σε μεγάλο βαθμό άθικτη, τόνισαν διπλωμάτες.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται επίσης την εμπιστευτική έκθεση, οι συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

«Οι συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα θα πραγματοποιηθούν στη Βιέννη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκινά στις 2 Μαρτίου 2026», σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, η οποία επιβεβαιώνει ότι ο επικεφαλής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, συμμετείχε στις ιρανοαμερικανικές συνομιλίες της 17ης και 26ης Φεβρουαρίου 2026.

Ο ΔΟΑΕ κάλεσε παράλληλα το Ιράν να συνεργαστεί «εποικοδομητικά», απαντώντας «με άκρως επείγοντα χαρακτήρα» στο αίτημα του Οργανισμού να επαληθεύσει όλες τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.