Ιράν: Ο πρόεδρος επανέλαβε την αντίθεση του στην κατασκευή πυρηνικών όπλων

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ έχει απαγορεύσει τα όπλα μαζικής καταστροφής, κάτι το οποίο “σημαίνει σαφώς ότι η Τεχεράνη δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα”, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν.

“Ακόμα κι αν ήθελα να πάω προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα μπορούσα. Από θεωρητικής πλευράς, δεν θα μου επιτρεπόταν να το κάνω”, τόνισε ο ίδιος την ώρα που αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών για τα πυρηνικά μεταξύ Ιράν – ΗΠΑ, οι οποίες συνεχίζουν να κατηγορούν την Τεχεράνη ότι επιδιώκει να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, απαγόρευσε την ανάπτυξή τους εκδίδοντας φάτουα (θρησκευτικό διάταγμα) στις αρχές του 2000.

Χθες, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν επιδιώκει να ξαναχτίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, μετά τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο του 2025.

“Επί της αρχής είναι πολύ απλό: το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο”, είπε ο Βανς στους δημοσιογράφους ενόψει των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στην αμερικανική και την ιρανική αντιπροσωπεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή εάν δεχθεί επίθεση. Τη 19η Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δίνει στην Τεχεράνη διορία 10-15 ημερών για να συνάψει μια συμφωνία.

Χθες, ο Ιρανός ΥΠΕΞ είπε πως μια συμφωνία με τις ΗΠΑ «είναι πολύ κοντά, όμως μονάχα εφόσον δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία». Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πιστεύουν ότι το Ιράν φιλοδοξεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ύπαρξη του Ισραήλ.

Iran is committed to peace and stability in the region. Recent negotiations involved the exchange of practical proposals and yielded encouraging signals. However, we continue to closely monitor U.S. actions and have made all necessary preparations for any potential scenario. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) February 22, 2026

Το Ιράν υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι καθαρά ειρηνικό, παρόλο που έχει εμπλουτίσει ουράνιο πολύ πέρα ​​από την καθαρότητα που απαιτείται για την παραγωγή ενέργειας και κοντά σε αυτήν που απαιτείται για μια βόμβα.