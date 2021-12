Ο κορυφαίος παρουσιαστής του CNN, Κρις Κουόμο, απαλλάχθηκε χθες Τρίτη (30.11.2021) από τα καθήκοντά του για το ρόλο του στην υπεράσπιση του αδερφού του, του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, αναφορικά με τις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης που αντιμετωπίζει.

Τα νέα δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα προκάλεσαν την αναστολή εργασίας του Κουόμο από το CNN, όπως ανέφερε το δίκτυο σε ανακοίνωσή του. Ο παρουσιαστής πιθανόν να χρησιμοποίησε τις πηγές του για να ανακαλύψει περισσότερα για τις υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης.

«Τα έγγραφα αυτά δείχνουν προς την κατεύθυνση ενός μεγαλύτερου επιπέδου εμπλοκής στις προσπάθειες του αδερφού του, σε σχέση με όσα γνωρίζαμε προηγούμενα. Ως συνέπεια, έχουμε αναστείλει την εργασία του Κρις επ’ αόριστον, μέχρι να γίνει περαιτέρω αξιολόγηση», σημειώνει το CNN.

BREAKING: CNN has suspended Chris Cuomo. The news anchor advised his brother, Andrew Cuomo, amid the harassment scandal that cost him the New York governorship. https://t.co/7TKZFtBh1W

Ο Κρις Κουόμο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με την αναστολή της εργασίας του στο CNN.

Ο Κουόμο, που παρουσιάζει την πιο δημοφιλή δημοσιογραφική εκπομπή του CNN, είχε παραδεχτεί τον Μάιο, ότι παραβίασε μερικούς από τους κανόνες του αναφερόμενου τηλεοπτικού δικτύου σχετικά με την παροχή συμβουλών στον αδελφό του γύρω από το χειρισμό της υπόθεσης των κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου Κουόμο οδηγήθηκε στην παραίτηση από τη θέση του κυβερνήτη τον Αύγουστο, μετά από πολλαπλές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι διέπραξε κάτι παράνομο.

Το CNN ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο που η υπόθεση αυτή βρίσκονταν στην επικαιρότητα, «κατανόησε τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονταν ο παρουσιαστής και την ανάγκη του να βάλει πρώτα την οικογένειά του και να έχει σε δεύτερη μοίρα την εργασία του». Ωστόσο τόνισε ότι τα νέα έγγραφα «εγείρουν σοβαρά ερωτήματα».

Chris Cuomo: "I have a lead on the wedding girl being put up to it."



This apparently refers to Anna Ruch, who accused Andrew Cuomo of putting his hand on her lower back and, when she objected, putting his hands on her cheeks and asking to kiss her.https://t.co/c6HUWOpKRj pic.twitter.com/DvHaNyQqzP