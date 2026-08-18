Ελ Τσάπο: Νέα βίντεο από τη σύλληψη του βαρόνου ναρκωτικών πριν 10 χρόνια – «Τελείωσαν οι διακοπές σου»

Δέκα χρόνια πέρασαν από τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, που αποτέλεσε μία μεγάλη «νίκη» στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος που ειδικά εκείνη την εποχή ήταν κυρίαρχη στο Μεξικό και τη Δευτέρα (17/8/2026) η ιστοσελίδα Aristegui Noticias δημοσίευσε 4 νέα βίντεο από την ημέρα κατά την οποία συνελήφθη ο ιδρυτής του καρτέλ της Σιναλόα.

Τρία από τα βίντεο είχαν ήδη δημοσιευθεί από τον Έκτορ ντε Μαουλεόν στην εφημερίδα El Universal. Ο δημοσιογράφος έχει καταγράψει από το 2016 τον ρόλο που έπαιξαν οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί στη σύλληψη του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Τσάπο» στο Μεξικό.

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Η έρευνά του αποτέλεσε επίσης τη βάση για την ταινία «La Captura» («Η Σύλληψη»), η οποία αναπαριστά τα συγκεκριμένα γεγονότα.

«Επιχείρηση Μαύρος Κύκνος»

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Γκουσμάν, με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Μαύρος Κύκνος» (Operacion Cisne Negro), ξεκίνησε στις 4:00 τα ξημερώματα της 8ης Ιανουαρίου 2016, σε ένα σπίτι στην περιοχή Λας Πάλμας, στο Μεξικό.

Παρότι ο Γκουσμάν Λοέρα και ο αρχηγός των εκτελεστών του, Όρσο Ιβάν Γκαστελούμ, γνωστός ως «Ελ Τσόλο Ιβάν», κατάφεραν αρχικά να ξεφύγουν από τον στρατιωτικό κλοιό διαφεύγοντας μέσω του δικτύου αποχέτευσης, η απόδρασή τους έφτασε στο τέλος της όταν βγήκαν ξανά στην επιφάνεια.

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Στις 9:08 το πρωί, οι δύο καταζητούμενοι εμφανίστηκαν από ένα φρεάτιο στο κέντρο της πόλης Λος Μότσις, φορώντας μόνο τα εσώρουχά τους. Αφού ακινητοποίησαν έναν οδηγό και του πήραν ένα λευκό Jetta, το οποίο λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης, απείλησαν μια γυναίκα και της έκλεψαν το κόκκινο Focus της.

Ωστόσο, ο «Ελ Τσόλο Ιβάν» επέστρεψε την τσάντα στην οδηγό. Μέσα βρισκόταν το κινητό της τηλέφωνο, με το οποίο εκείνη ανέφερε αμέσως την κλοπή στο C-4, το κέντρο επιχειρήσεων και επικοινωνιών της αστυνομίας.

Αστυνομικοί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας εντόπισαν το Focus στον αυτοκινητόδρομο Λος Μότσις–Ναβοχόα και του έκλεισαν τον δρόμο. Όταν ανάγκασαν τους δύο άνδρες να κατέβουν από το αυτοκίνητο, ο «Ελ Τσόλο» προσπάθησε να διαπραγματευτεί.

Ο Γκουσμάν απειλούσε τους αστυνομικούς και μετά τους έταζε εκατομμύρια

Μόλις επιβιβάστηκαν στο περιπολικό, ο ίδιος ο Ελ Τσάπο προσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς, λέγοντάς τους ότι θα «τους τακτοποιήσει τη ζωή για πάντα», εάν τον βοηθούσαν να φτάσει μέχρι το «Che Rios». Ακόμα τους προειδοποιούσε ότι οι άνδρες του κατευθύνονταν προς την περιοχή για να τον απελευθερώσουν και ότι θα ακολουθούσε «ποτάμι αίματος».

Όταν οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι 30 φορτηγάκια με ένοπλους άνδρες κατευθύνονταν προς την περιοχή και φοβούμενοι ότι οι επικοινωνίες τους μπορεί να παρακολουθούνταν, ζήτησαν ενισχύσεις τηλεφωνικά και αναζήτησαν επειγόντως καταφύγιο στο δωμάτιο 51 του Motel Doux.

Για 20 λεπτά μέσα στο μοτέλ, οι αστυνομικοί αντιστάθηκαν στις προσφορές του Γκουσμάν Λοέρα, ο οποίος τους υποσχόταν σπίτια και επιχειρήσεις αξίας εκατομμυρίων. Τον κράτησαν υπό κράτηση μέχρι να φτάσουν στο σημείο άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού.

«Τελείωσαν οι διακοπές σου των έξι μηνών», του είπε ο διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού μπαίνοντας στο δωμάτιο, σηματοδοτώντας το τέλος της επιχείρησης.

Η ταινία «La Captura»

Στις 21 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει στο Netflix η ταινία «La Captura» («Η Σύλληψη»), ένα θρίλερ που αναπαριστά τη σύλληψη του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν Λοέρα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2016.

Η ταινία διαφοροποιείται από άλλες παραγωγές που έχουν ασχοληθεί με το εμπόριο ναρκωτικών, καθώς η ιστορία παρουσιάζεται από την οπτική γωνία των αστυνομικών που συνέλαβαν τον Γκουσμάν.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σαλβαδόρ Κάρτας, ενώ το σενάριο έγραψε ο Μπερνάρντο Εσκίνκα, βασιζόμενος στο δημοσιογραφικό χρονικό του Έκτορ ντε Μαουλεόν.