Κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ο πρόεδρος της Τουρκίας κάλεσε στη σκηνή ένα μικρό κοριτσάκι, ντυμένο με στρατιωτική στολή.

Εκείνο, ανέβηκε κλαίγοντας, με τον Ερντογάν να του λέει: «Αυτοί που φορούν μπορντό μπερέ δεν κλαίνε!». Και συνέχισε: «Έχει τη σημαία στην τσέπη της. Πρώτα ο θεός, θα καλυφθεί με τη σημαία όταν γίνει μάρτυρας. Είναι έτοιμη για όλα, δεν είναι;».

Την ώρα που ο «σουλτάνος» την καμαρώνει, το θλιμμένο βλέμμα του μικρού κοριτσιού… λέει τα πάντα.

Erdoğan invites a girl wearing army uniform to scene and tells her "she has the flag in her pocket, inshallah she will be covered with the flag when becomes a martyr, she is ready for anything, isn't she?" pic.twitter.com/jj0wHmSBre

