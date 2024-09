Έλον Μασκ και Τζόρτζια Μελόνι: Ο μεγιστάνας διαψεύδει το φημολογούμενο ειδύλλιο – «Ημουν εκεί με τη μαμά μου»

Μην περιμένετε… κουφέτα από τον Έλον Μασκ και την Τζόρτζια Μελονι.

Κι αυτό γιατί ο Έλον Μασκ με μόλις τρεις λέξεις, διέψευσε τις φήμες περί ειδυλλίου με την Τζόρτζια Μελόνι, που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων Global Citizen 2024 από το Atlantic Council, στη Νέα Υόρκη.

Ο δισεκατομμυριούχος και μεγιστάνας της τεχνολογίας και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, αντάλλαξαν κοπλιμέντα το βράδυ της Δευτέρας (23.09.2024) στο επίσημο δείπνο του Atlantic Council, ένα από τα πιο επιδραστικά think tanks των ΗΠΑ, όπου απονεμήθηκε στη Μελόνι το βραβείο Global Citizens Award.

Έπειτα από αίτημα της Μελόνι, ο Έλον Μασκ κλήθηκε να παρουσιάσει τη βράβευσή της.

Ο Μασκ παρουσίασε την Ιταλίδα πρωθυπουργό με πομπώδεις εκφράσεις -ως «κάποια που είναι ακόμα πιο όμορφη εσωτερικά από ό,τι εξωτερικά» και «αυθεντική, ειλικρινής και στοχαστική». «Αυτό δεν μπορεί πάντα να ειπωθεί για τους πολιτικούς», πρόσθεσε ο Έλον Μασκ.

Με τη σειρά της, η Τζόρτζια Μελόνι μίλησε για την «πολύτιμη ιδιοφυΐα» του Μασκ με το Politico να κάνει λόγο για μία ιστορία «Love was in the air…».

Οι δυο … «ερωτευμένοι» έκατσαν μάλιστα δίπλα-δίπλα στο δείπνο του Atlantic Council και είχαν έντονη συζήτηση όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X (πρώην Twitter).

Elon Musk and Italian Prime Minister Giorgia Meloni were spotted engaging in conversation at the Global Citizen Awards in New York. Their interaction at this high-profile event has caught the attention of many. #ElonMusk #GiorgiaMeloni #GlobalCitizenAwards #NewYork #Melody pic.twitter.com/SGOMJshM6U