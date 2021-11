Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Εμανουέλ Μακρόν σε δηλώσεις του για την ακύρωση της συμφωνίας με την Αυστραλία και την υπογραφή της συμφωνίας AUKUS μεταξύ Αυστραλίας, Μεγάλης Βρετανίας και ΗΠΑ. Ο ίδιος είπε πως ο αυστραλός πρωθυπουργός, Σκοτ Μόρισον του είπε ψέμματα σχετικά με την ακύρωση του συμβολαίου κατασκευής υποβρυχίων τον Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται πως ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Μόρισον βρέθηκαν στη Ρώμη για τη διάσκεψη της G20. Επρόκειτο για την πρώτη συνάντησή τους από τότε που η Αυστραλία ακύρωσε μία συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Γαλλία, στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας αμυντικής ασφάλειας με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, η οποία ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Η νέα συμμαχία αμυντικής ασφάλειας, η οποία είναι γνωστή ως AUKUS, εξασφαλίζει στην Αυστραλία πρόσβαση σε τεχνολογία πυρηνικών υποβρυχίων, ενώ αιφνιδίασε το Παρίσι, προκαλώντας την ανάκληση των πρεσβευτών της Γαλλίας από την Ουάσινγκτον και την Καμπέρα, μετά από κατηγορίες ότι πρόδωσαν τη Γαλλία.

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τη χώρα σας. Έχω μεγάλο σεβασμό και μεγάλη φιλία για το λαό σας. Αυτό που λέω είναι ότι όταν έχουμε σεβασμό, πρέπει να είναι κανείς αληθινός και να συμπεριφέρεται ανάλογα και διαρκώς, σύμφωνα με την παραπάνω αξία» δήλωσε ο Μακρόν σε μία ομάδα αυστραλών δημοσιογράφων που ταξίδεψαν προκειμένου να καλύψουν δημοσιογραφικά την G20.

Σε ερώτηση για το αν κατά την άποψή του ο Μόρισον του είπε ψέματα, ο Μακρόν απάντησε: «Δε νομίζω. Γνωρίζω».

Στο ίδιο βίντεο ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τις αμφιβολίες του σχετικά με τη νέα συμφωνία και την πρόοδο των πυρηνικών υποβρυχίων: «Με τη γαλλική συμφωνία, την οποία διαπραγματεύτηκε ο Μάλκολμ Τέρνμπουλ, η Αυστραλία εξασφάλιζε την επιλογή παραγωγής υποβρυχίων εντός των συνόρων της. Και θα αποκτούσε τα υποβρύχια, τα συμβατικά υποβρύχια, εντός σαφούς και αξιόπιστου χρονικού περιθωρίου. Τώρα θα πρέπει να περάσουν 18 μήνες μέχρι να λάβετε μια έκθεση. Καλή τύχη» σχολίασε σκωπτικά Μακρόν.

WATCH: The extraordinary moment French President Emmanuel Macron accuses Prime Minister Scott Morrison of lying to him. We approached President Macron on the sidelines of the G20. @sbsnews #auspol pic.twitter.com/SUyIcQsiE0