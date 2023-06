Πυραύλους S-400 στο Ροστόφ μεταφέρουν οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, προσπαθώντας με αυτή την κίνηση να αντικρούσουν τους χιλιάδες μισθοφόρους της Wagner, που κατευθύνονται προς τη Μόσχα.

Κι αυτό διότι, η ομάδα Wagner, εκτός από μισθοφόρους στρατιώτες, έχει στη διάθεσή της και βαρύ οπλισμο, αεροσκάφη και πυραύλους μικρού βεληνεκούς.

Μάλιστα η Wagner έχει στην κατοχή της ακόμα βλήματα πυροβολικού, αγορασμένα και αυτά από τη Βόρεια Κορέα, πολλά άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα όπως τα SA-22, αλλά και οπλικά συστήματα αεράμυνας.

Να σημειωθεί ότι η κατάσταση στο Ροστόφ που βρίσκεται στα χέρια των μισθοφόρων της Wagner είναι έκρυθμη και ακούστηκαν και πυροβολισμοί.

Rostov, Russia ❗

Shots were fired in Rostov-on-Don. RT shows footage of a fighter PMC “Wagner”, who opened fire at the entrance to the building of “Rostelecom”. pic.twitter.com/3QLCaxhPsx