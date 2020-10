«Εμπρηστής» Ερντογάν: Θα δώσουμε σε Ελλάδα και Κύπρο την απάντηση που τους αξίζει

Πρώτα έστειλε ξανά το Oruc Reis στην ανατολική Μεσόγειο βάζοντας «μπουρλότο» στον διάλογο με την Ελλάδα και τώρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γίνεται ο ίδιος… «εμπρηστής» με τις νέες προκλητικές δηλώσεις του.

Μιλώντας σε κομματικό ακροατήριο (στην Κ.Ο. του κόμματος του, AKP) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει την Ελλάδα και την Κύπρο πως… δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους (!) σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ και «βρυχήθηκε» ότι θα τους δώσει την απάντηση που αξίζουν!

«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε στην Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή διοίκηση (σ.σ. έτσι αποκαλεί την Κύπρο), την απάντηση που τους αξίζει, επί του πεδίου» είπε ο Ερντογάν.

Δεν ήταν αυτή η μοναδική απειλή που εκτόξευσε ο πρόεδρος της Τουρκίας μιλώντας στους βουλευτές του κόμματος του, την Τετάρτη (14.10.2020). Μίλησε, φυσικά, και για το Oruc Reis που επέστρεψε στην ανατολική Μεσόγειο και (κατά την τουρκική πλευρά) έχει ήδη αρχίσει έρευνες.

«Το σεισμογραφικό μας Oruc Reis επέστρεψε στην ανατολική Μεσόγειο. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τις απαραίτητες απαντήσεις στην Ελλάδα και τους Ελληνοκύπριους που δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

