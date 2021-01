Εμβόλιο Moderna: Νέα συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την έγκρισή του

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) συνεδριάζει σήμερα, για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα, προκειμένου να λάβει μια απόφαση σχετικά με την έγκριση του εμβολίου κατά της Covid-19 της εταιρείας Moderna.

«Η συνεδρίαση της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP), προκειμένου να συζητήσει το εμβόλιο Covid-19 της Moderna, ξεκίνησε. Θα ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα», ανέφερε ο οργανισμός σε ένα tweet.

H CHMP είχε συγκληθεί τη Δευτέρα για να συζητήσει το εμβόλιο της Moderna, ωστόσο δεν είχε καταλήξει σε συμπεράσματα.

The meeting of EMA’s human medicines committee (#CHMP) to discuss COVID-19 vaccine Moderna has started. We will communicate the outcome. Follow our updates on Twitter.