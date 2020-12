Εμβόλιο Pfizer: Η 90χρονη Μάγκι και ο Γουίλιαμ Σαίξπηρ εμβολιάστηκαν πρώτοι στον κόσμο

Οι δυο άνθρωποι που έκοψαν πρώτοι το νήμα στην μεγαλύτερη επιχείρηση μαζικού εμβολιασμού στην Βρετανία είναι και οι δυο ηλικιωμένοι καθώς ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες που έχει οριστεί ότι θα κάνουν κατά προτεραιότητα το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Η 90χρονη Μάγκι η οποία σε μια εβδομάδα έχει τα γενέθλιά της θεώρησε το εμβόλιο δώρο. Ήταν 06.30 το πρωί όταν μια νοσοκόμα της έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου της Pfizer με τα φλας να αστράφτουν γύρω τους.

Ο δεύτερος ήταν ο 81χρονος κ. Γουίλιαμ Σαίξπηρ, – οι φίλοι τον τον φωνάζουν Μπιλ – ο οποίος δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα αν είναι της γνωστής οικογενείας… Την είδηση μετέδωσε ο ανταποκριτής του BBC.

Second patient to get the COVID jab at University Hospital Coventry – would you believe it….William Shakespeare from Warwickshire pic.twitter.com/y0LzxgbJ9w