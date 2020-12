Αυτή είναι η γυναίκα που έκανε πρώτη στον κόσμο το εμβόλιο του κορονοϊού της Pfizer

Την λένε Μάργκαρετ Κίναν, είναι 90 ετών και είναι η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της Pfizer για τον κορονοϊό.

Η 90χρονη από το Ενισκίλεν της Βόρειας Ιρλανδίας, είναι ο πρώτος άνθρωπος που του χορηγήθηκε το εμβόλιο κανονικά και όχι στο πλαίσιο των κλινικών δοκιμών.

Η Μάργκαρετ, εμβολιάστηκε από την Μάτρον Μέι Πάρσονς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι στις 06.30 το πρωί ώρα Βρετανίας. Η κα Κίναν ζει στο Κόβεντρι εδώ και 60 χρόνια και εργαζόταν σε ένα κοσμηματοπωλείο έως τα 86 της χρόνια.

Η γλυκύτατη γιαγιά σε μια εβδομάδα κλείνει τα 91 και όπως είπε, είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να ζητήσει. «Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάζεται κατά της Covid-19», δήλωσε η Κίναν.

Και πρόσθεσε: «Είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να ζητήσω, επειδή σημαίνει πως μπορώ επιτέλους να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου το Νέο Έτος, αφού έμεινα μόνη μου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρονιάς».

