Τα αποκαλυπτήρια ενός σπάνιου έργου τέχνης του Αμερικανού καλλιτέχνη της ποπ αρτ, Keith Haring και του συνεργάτη του, Angel Ortiz (LA II), με τίτλο Fiorucci Walls, θα γίνουν στο New York City Center, το οποίο γιορτάζει την επιστροφή των παραστάσεων με φυσική παρουσία με το ετήσιο Φεστιβάλ Fall for Dance.

Στο πλαίσιο της δεκαήμερης εκδήλωσης παρουσιάζονται πέντε προγράμματα που αναδεικνύουν τρία διαφορετικά καλλιτεχνικά σύνολα και ομάδες και στοχεύουν να κάνουν τις πολιτιστικές παραστάσεις εξίσου προσιτές με τις κινηματογραφικές προβολές. Επιπλέον, στο City Center θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια σπάνιου έργου τέχνης.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση δημιουργήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1983 στο κατάστημα του brand Fiorucci, στο Μιλάνο και ήταν ειδική παραγγελία από τον ίδιο τον σχεδιαστή, Έλιο Φιορούτσι.

Χρειάστηκε να μείνει εντελώς κενό το κατάστημα 460 τ.μ. για να αποτελέσει καμβά. Ο Haring και ο Angel Ortiz δημιούργησαν το έργο σε 13 ώρες υπό τους ήχους της μουσικής του DJ Μαουρίτσιο Μάρσικο.

Keith Haring and Angel “LA II” Ortiz spray painting the walls of Fiorucci in Milan, October 1983. pic.twitter.com/HlRdJho42U