Η Generation Z «μπήκε» στο Κογκρέσο και ο πρώτος της βουλευτής είναι ο 25χρονος, Δημοκρατικός, Μάξουελ Φροστ. Στις ενδιάμεσες εκλογές που έγιναν στη Τρίτη (08.11.2022) στις ΗΠΑ, ο νεαρός πολιτικός κέρδισε στη Φλόριντα μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων!

Ο Μάξουελ Φροστ είναι Αφροαμερικανός, μεγαλωμένος από μητέρα που τον υιοθέτησε, κουβανικής καταγωγής. Ήταν υποψήφιος σε περιφέρεια της Φλόριντα που γενικά υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς. Τη νίκη του στις ενδιάμεσες εκλογές προέβλεψαν το CBS και το CNN.

Ο 25χρονος Φροστ θα ξεχωρίζει τα επόμενα χρόνια ανάμεσα στους δεκάδες λευκούς με γκρίζα μαλλιά, που απαρτίζουν το μεγαλύτερο μέρος των μελών του αμερικανικού κοινοβουλίου: στην κάτω Βουλή, ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 58 χρόνια.

«Νικήσαμε», έγραψε με όλα τα γράμματα κεφαλαία και τέσσερα θαυμαστικά ο νέος βουλευτής από τη Φλόριντα. «Γράφτηκε ιστορία για τους πολίτες της Φλόριντας, για τη γενιά Ζ και για όλους όσοι πιστεύουν σε ένα καλύτερο μέλλον», πρόσθεσε.

WE WON!!!! History was made tonight. We made history for Floridians, for Gen Z, and for everyone who believes we deserve a better future. I am beyond thankful for the opportunity to represent my home in the United States Congress. #FL10