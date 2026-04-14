Ένοπλη επίθεση σε λύκειο στην Τουρκία – Πληροφορίες για τραυματίες και ομήρους μαθητές

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε λύκειο στην περιοχή Σιβερέκ της επαρχίας Σανλιούρφα στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε ένοπλη επίθεση από μαθητή. Κατά τις ίδιες αναφορές, υπάρχουν τραυματίες, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για μαθητές που είναι όμηροι.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Λύκειο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Ahmet Koyuncu, στην Τουρκία. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και ασθενοφόρα. Ο δράστης, ο οποίος βρίσκεται εντός του σχολείου, κρατάει ορισμένους μαθητές όμηρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

SİVEREK’TE OKULA SALDIRI:7 YARALI



Şanlıurfa Siverek’te bir lisenin önünde silah sesleri duyuldu.



Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. #Şanlıurfa #Siverek #SONDAKİKA pic.twitter.com/2Qgs2FOujh pic.twitter.com/GRAXjgHIxw pic.twitter.com/re6JHOHNpm — Çağlar Dursun (@CaglarDursun) April 14, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν καταφέρει να απομακρύνουν με ασφάλεια τη μεγάλη πλειονότητα των μαθητών που βρίσκονταν μέσα στο σχολείο.

Στιγμές τρόμου από το περιστατικό καταγράφηκαν σε βίντεο από κινητά τηλέφωνα.

Οι επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.