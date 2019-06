«Έπεσαν» Google και Youtube σε Β. Αμερική και χώρες της Ευρώπης

Σοβαρά προβλήματα στην Βόρειο Αμερική, αλλά και σε χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν υπηρεσίες της Google.

Όπως αναφέρει και το RT, το Youtube αλλά και πολλές εφαρμογές του τεχνολογικού κολοσσού, όπως το Gmail βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

BREAKING: #YouTube, other #Google services are down in North #America & some parts of #Europehttps://t.co/Rr0LamZZAM pic.twitter.com/tVASaZGXwr

