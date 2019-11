Έπιασε η γκρίνια του Ερντογάν! Ο Τραμπ μπλόκαρε το ψήφισμα για την Αρμενία

Ο Ερντογάν είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για το ψήφισμα που ενέκρινε τον περασμένο μήνα η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για την Αρμενία, υπογραμμίζοντας ότι ρίχνει βαριά «σκιά» στη σχέση των δύο χωρών.

Το ψήφισμα αυτό αναγνώριζε την γενοκτονία των Αρμενίων από την Τουρκία και ήταν να περάσει την Τετάρτη από την Γερουσία. Ωστόσο ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής Λίντσι Γκράχαμ “μπλόκαρε” το ψήφισμα κάνοντας ένσταση, λέγοντας πως αυτό είναι κάτι που πρέπει να ασχοληθούν οι ιστορικοί και όχι οι πολιτικοί.

Ο Λίντσι Γκράχαμ ήταν ένας από τους 5 Γερουσιαστές που ήταν παρόντες στα όσα είπαν Τραμπ και Ερντογάν στο οβάλ γραφείο, και αυτό σύμφωνα με πολλούς… μόνο τυχαίο δεν είναι.

I appreciate being invited to meet with President Trump and the President of Turkey to discuss Turkey’s purchase of the S-400 missile system and Turkey’s military incursion into Syria.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 13 Νοεμβρίου 2019