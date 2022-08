Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα τη δοκιμή ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III, που είχε καθυστερήσει προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση των εντάσεων με το Πεκίνο στη διάρκεια μιας επίδειξης δύναμης της Κίνας κοντά στην Ταϊβάν νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Η Κίνα ανέπτυξε δεκάδες αεροσκάφη και εκτόξευσε πραγματικούς πυραύλους στο Στενό της Ταϊβάν μετά την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι στο αυτοδιοικούμενο νησί. Η Κίνα θεωρεί πως η Ταϊβάν είναι μέρος της επικράτειάς της και δεν έχει αποκηρύξει τη χρήση βίας για να τη θέσει υπό τον έλεγχο της.

Η δοκιμή έδειξε “την ετοιμότητα των πυρηνικών δυνάμεων των ΗΠΑ και παρέχει εμπιστοσύνη στη θανατηφόρα ικανότητα και την αποτελεσματικότητα της πυρηνικής αποτροπής του έθνους“, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός των ΗΠΑ.

The US today conducted a test launch of a unarmed Minuteman III ballistic missile "to demonstrate the readiness of U.S. nuclear forces and provide confidence in the lethality and effectiveness of the nation's nuclear deterrent…" pic.twitter.com/VN6KT4M1Jk