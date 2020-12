Επικεφαλής FDA για το εμβόλιο: Δεν δεχτήκαμε πίεση να το εγκρίνουμε

Μπορεί λίγες ώρες πριν ο FDA εγκρίνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ο απερχόμενος (κι ας μην το δέχεται) πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποκαλούσε τον οργανισμό «μεγάλη αργή χελώνα». Όταν λίγο μετά ήρθε η έγκριση, πολλοί μίλησαν για πιέσεις.

Αυτό, όμως, το αρνείται ο επικεφαλής του FDA. Υποστηρίζει ότι για να εγκρίνει ο οργανισμός το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, δεν δέχτηκε πολιτικές πιέσεις από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα, πάντως, με την Washington Post, ο Λευκός Οίκος είχε καλέσει τον Στίβεν Χαν να ανακοινώσει την έγκριση την Παρασκευή αλλιώς να παραιτηθεί.

“Εργαστήκαμε γρήγορα λόγω της επιτακτικότητας που συνιστά αυτή η πανδημία, όχι λόγω οιασδήποτε εξωτερικής πίεσης”, δήλωσε ο επικεφαλής του FDA, Στίβεν Χαν, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Ο οργανισμός ενέκρινε Παρασκευή (11.12.2020), την επείγουσα χρήση του εμβολίου της συμμαχίας Pfizer/BioNTech, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα σε μια τεράστια επιμελητειακή επιχείρηση για τη διανομή του παντού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρώτος εμβολιασμός αναμένεται να γίνει σήμερα, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να δίνει διευκρινίσεις. Λίγο πριν από το «πράσινο φως», Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τον FDA “μεγάλη αργή χελώνα” και τον είχε καλέσει στο Twitter να εγκρίνει το εμβόλιο “ΤΩΡΑ”.

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!!