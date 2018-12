Επικίνδυνα παιχνίδια Τραμπ στη Συρία – Η αιτία πίσω από τη “σφαγή” Ερντογάν – Νετανιάχου

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου “σφάζονται» δημόσια, ανταλλάσσοντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Όταν όμως ο δημόσιος τσακωμός έρχεται λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει την αποχώρησή των ΗΠΑ από τη Συρία, ο καυγάς αποκτά άλλη βαρύτητα.

Ο Ερντογάν τα βάζει με όλους τις τελευταίες μέρες. Από τη μια κάνει… τσαμπουκάδες στο Αιγαίο, με την Τουρκία να εκδίδει νέα προκλητική Navtex, βγάζει… fake news για κοινές ασκήσεις με τις ΗΠΑ και απειλεί τους Κούρδους της Συρίας, αναπτύσσοντας στρατό στα σύνορα. Τους οποίους ο Τραμπ μαχαίρωσε… πισώπλατα ανακοινώνοντας την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε τις τελευταίες ώρες το δημόσιο ξεκατίνιασμα Ερντογάν – Νετανιάχου.

Στον Ισραηλινό πρωθυπουργό δεν αρέσει ο Ερντογάν. Κυρίως δεν του αρέσει η… επιθυμία του Τούρκου προέδρου να εμφανιστεί ως «πατερούλης» για τους Παλαιστίνιους. Που κολλάει ο Τραμπ; Με την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Συρία δίνει στο… πιάτο τους Κούρδους της περιοχής στον Ερντογάν. Αλλά ούτε κι αυτό αρέσει στον Νετανιάχου. Γιατί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θέλει να νικηθούν οι Κούρδοι. Όχι επειδή νοιάζεται για το δίκιο τους αλλά γιατί χωρίς τη δική τους παρουσία, ο Άσαντ (που στηρίζεται από το Ιράν) θα επικρατήσει. Κι αν επικρατήσει ο Άσαντ με τη στήριξη της Τεχεράνης, το Ισραήλ θα έχει στην… πόρτα του το Ιράν.

Δεν είναι τυχαίο ούτε το tweet του Νετανιάχου σχετικά. «Η απόφαση αποχώρησης 2.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Συρία δεν θα αλλάξει την πολιτική μας: Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε κατά των προσπαθειών του Ιράν να σταθεροποιηθεί στρατιωτικά στη Συρία και αν είναι απαραίτητο θα επεκτείνουμε τις δράσεις μας».

PM Netanyahu: “The decision to withdraw 2,000 US troops from Syria will not change our consistent policy: We will continue to act against Iran’s attempts to entrench itself militarily in Syria, and to the extent necessary, we will even expand our actions there. — PM of Israel (@IsraeliPM) December 23, 2018

Φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει (κόντρα ακόμη και στη θέληση των συνεργατών του) αποφασίσει να παίξει ένα επικίνδυνο παιχνίδι στη Μέση Ανατολή. Και δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξε να μιλήσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες με τον Ερντογάν. Και μάλιστα μια μέρα όπου το πινγκ πονγκ ανάμεσα στους ηγέτες Ισραήλ και Τουρκίας με χαρακτηρισμούς όπως «δικτάτορας» και «σφαγέας» δίνει και παίρνει.

Την ώρα που Ερντογάν και Νετανιάχου “ξεκατινιάζονται” δημόσια, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι την Κυριακή είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του. Ήταν η δεύτερη μέσα σε λίγες μέρες, αν πιστέψει κανείς το δημοσίευμα της Χουριέτ πως στο προηγούμενο τηλεφώνημά τους συμφωνήθηκε η αμερικανική υποχώρηση από τη Συρία.

Στο tweet με το οποίο ανακοίνωσε ότι μίλησε με τον Ερντογάν, ο Τραμπ, πάντως, δεν έκανε καμία αναφορά στον Νετανιάχου. Το μόνο που είπε ήταν ότι μίλησε πολλή ώρα με τον Τούρκο πρόεδρο. «Μόλις είχα μια μακρά και παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Ερντογάν. Συζητήσαμε για τον ISIS, την κοινή μας εμπλοκή στη Συρία και την αργή και εξαιρετικά συντονισμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Μετά από πολλά χρόνια, γυρίζουμε σπίτι. Συζητήσαμε επίσης την επέκταση του εμπορίου».

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018

Η «σφαγή» του… «δικτάτορα»

Καθόλου τυχαία δεν θεωρείται, λοιπόν, η χρονική στιγμή που αποφάσισαν Ερντογάν και Νετανιάχου να επιτεθούν ο ένας στον άλλο με εκφράσεις που δεν… συνηθίζονται. Ανάμεσά τους, βέβαια, δεν είναι πρωτοφανής. Η κόντρα τους κρατάει χρόνια.

Η αρχή έγινε με μια αναφορά από τον πρόεδρο της Τουρκίας, που χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ «αδύναμο» και «τρομοκράτη κατακτητή». Χαρακτήρισε δε παράνομη την ισραηλινή παρουσία στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η απάντηση του Νετανιάχου ήρθε με μια ανάρτηση στο twitter. «Ο Ερντογάν, κατακτητής της βόρειας Κύπρου, ο στρατός του οποίου σφαγιάζει γυναίκες και παιδιά στα κουρδικά χωριά, μέσα κι έξω από την Τουρκία, δεν πρέπει να κάνει κήρυγμα στο Ισραήλ».

Prime Minister Benjamin Netanyahu: "Erdogan – the occupier of northern Cyprus, whose army massacres women and children in Kurdish villages, inside and outside Turkey – should not preach to Israel." — PM of Israel (@IsraeliPM) December 22, 2018

Η πρώτη τουρκική απάντηση ήρθε από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Κι εκείνος μέσω twitter και με φωτογραφίες όλο… νόημα: στη μια ένας Παλαιστίνιος που συλλαμβάνεται από ισραηλινούς στρατιώτες και στην άλλη ένας Παλαιστίνιος που έχει σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά.

«Ο κατακτητής, ο οποίος ρίχνει ανθρώπους στο έδαφος και τους κλωτσάει πεσμένους κάτω θίγεται εύκολα. Ο Νετανιάχου είναι ένας ψυχρός δολοφόνος της σύγχρονης εποχής, υπεύθυνος για τις σφαγές χιλιάδων Παλαιστινίων, για τον βομβαρδισμό παιδιών στις παραλίες. Η Τουρκία δεν θα σταματήσει ποτέ να αποκαλύπτει την αλήθεια», έγραψε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

The occupier which kicks people lying on the ground is easily offended: @netanyahu is a cold-blooded killer of modern times, responsible for massacres of thousands of innocent Palestinians, bombing children on beaches. Turkey will never stop exposing the truth. pic.twitter.com/gr5NcDwO8S — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 23, 2018

Φυσικά, δεν έμεινε σιωπηλός ούτε ο ίδιος ο Ερντογάν. Έκανε νέες δηλώσεις την Κυριακή, λέγοντας πως ο Νετανιάχου ηγείται ενός «κράτους τρομοκράτη». Μιλώντας μάλιστα σε… τρίτο ενικό, ο πρόεδρος της Τουρκίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή, είπε: «Ο Ερντογάν είναι η φωνή των καταπιεσμένων και εσύ (σ.σ. Μπενιαμίν Νετανιάχου) είσαι η φωνή των καταπιεστών. Διεξάγεις κρατική τρομοκρατία. Το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα να κατηγορεί κανέναν χωρίς να λογοδοτεί για τις δικές του αμαρτίες, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τις σφαγές και την καταστροφή».

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι ο Νετανιάχου αισθάνεται άβολα που η Τουρκία στεκόταν πάντα στο πλευρό των καταπιεσμένων Παλαιστινίων. «Το Ισραήλ καταπιέζει γυναίκες και παιδιά, τα κλωτσά και τα σέρνει, αφήνοντάς τα στο έλεος του στρατού και της αστυνομίας του. Η Τουρκία μάχεται την τρομοκρατία, δεν αντιμετωπίζει τους αθώους ως τρομοκράτες», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Ούτε κι αυτές οι αναφορές έπεσαν… κάτω. Ξανά μέσω twitter, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ερντογάν πως έχει εμμονή και με άκρως ειρωνικό ύφος, έγραψε: «Ο Ερντογάν έχει εμμονή με το Ισραήλ. Αλλά έχει υπάρξει βελτίωση. Ο Ερντογάν συνήθιζε να μου επιτίθεται κάθε δυο ώρες και τώρα είναι (σ.σ. η επίθεση) κάθε έξι ώρες».

PM Netanyahu: “Erdogan is obsessed with Israel. But there has been an improvement. Erdogan used to attack me every two hours and now it is every six hours. — PM of Israel (@IsraeliPM) December 23, 2018

Μιλώντας σε Χριστιανούς στρατιώτες, ο Νετανιάχου, αφού τους χαρακτήρισε «μέλη του πιο ηθικού στρατού του κόσμου» (!), συμπλήρωσε, για να αναφερθεί στον Ερντογάν: «Αλλά δεν συμμερίζονται όλοι αυτή την άποψη. Μόλις εκτέθηκα σε καθημερινές επιθέσεις του αντισημίτη δικτάτορα Ερντογάν. Έχει εμμονή με το Ισραήλ. Ξέρει τι είναι ηθικός στρατός και ξέρει τι σημαίνει γνήσια δημοκρατία, σε αντίθεση με έναν στρατό που σφαγιάζει γυναίκες και παιδιά σε κουρδικά χωριά και ένα κράτος που, προς μεγάλη μου λύπη, γίνεται όλο και πιο δικτατορικό μέρα με την ημέρα».

Prime Minister Netanyahu, at an event with Christian IDF soldiers:

“We are proud of you; the entire nation is proud of you. You belong to the most moral army on earth. Not everyone shares this view. I was just exposed to the daily trolling of the anti-Semitic dictator Erdogan. — PM of Israel (@IsraeliPM) December 23, 2018