Επικίνδυνος Τραμπ: Δεν ζήτησε να φύγουν οι διαδηλωτές από το Καπιτώλιο – Μείνετε ειρηνικοί

Κατώτερος όχι των περιστάσεων αλλά του αξιώματος που κατείχε τα τελευταία τέσσερα χρόνια και αρνείται πεισματικά να αποδεχτεί πως έχασε στις εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ βυθίζει κι άλλο στη διχόνοια τις ΗΠΑ. Και από τη σιγουριά του Λευκού Οίκου, απολαμβάνει το χάος που δημιούργησε.

Οι οπαδοί του μπούκαραν στο Καπιτώλιο, στην καρδιά της δημοκρατίας των ΗΠΑ, η επικύρωση του αποτελέσματος σταμάτησε (αφού και ο Μάικ Πενς του γύρισε την πλάτη), τα όπλα βγήκαν, υπάρχουν τραυματίες αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο δεν ζητάει από τους (οπλισμένους) διαδηλωτές να εγκαταλείψουν το χώρο, αλλά μέσω twitter τους ζήτησε απλά να είναι ειρηνικοί!

Ήταν ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ που έβαλε τη φωτιά. Εκείνος που κάλεσε τους οπαδούς του σε συγκέντρωση στην Ουάσινγκτον την ημέρα που θα επικυρώνονταν τα αποτελέσματα των εκλογών, εκείνος που με μια εμπρηστική ομιλία τους κάλεσε να κάνουν πορεία στο Καπιπώλιο για να πιέσουν τους Ρεπουμπλικάνους μέλη του Κογκρέσου να αντιταχθούν στην επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

Και ενώ εκείνοι έκαναν ό,τι τους ζήτησε, εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, δημιουργώντας πρωτοφανείς εικόνες ντροπής, ο Ντόναλντ Τραμπ τους… κοιτά από τη σιγουριά του Λευκού Οίκου. Και μέσω twitter, ο αρχηγός του κράτους, μάλλον τους απολαμβάνει να προκαλούν χάος, να ποδοπατούν τη Δημοκρατία. Δεν τους ζήτησε να φύγουν. Τους ζήτησε μόνο να είναι ειρηνικοί και να μην τα βάλουν με την αστυνομία…

«Στηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι στο πλευρό της χώρας μας. Παραμείνετε ειρηνικοί!», ήταν το πρώτο tweet του Ντόναλντ Τραμπ.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Και ακολούθησε το: «Ζητάω από όλους στο Καπιτώλιο να μείνουν ειρηνικοί. Όχι βία. Θυμηθείτε, ΕΜΕΙΣ είμαστε το κόμμα του Νόμου και της Τάξης – Σεβαστείτε το νόμο και τους σπουδαίους άνδρες και γυναίκες με τις μπλε στολές. Σας ευχαριστώ».

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Ντόναλντ Τραμπ κατά Μάικ Πενς

Με τον αντιπρόεδρό του, Μάικ Πενς, να αρνείται να συμμετάσχει στα καραγκιοζιλίκια του προέδρου των ΗΠΑ, ήταν θέμα χρόνο ο Ντόναλντ Τραμπ να του επιτεθεί. Το έκανε, κι αυτό, μέσω twitter.

«Ο Μάικ Πενς δεν είχε το κουράγιο να κάνει αυτό που έπρεπε να έχει γίνει για να προστατευτεί η χώρα μας και το Σύνταγμά μας, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολιτείες να επικυρώσουν διορθωμένα δεδομένα, ότι τα ψευδή ή ανακριβή, τα οποία τους έχουν ζητήσει να επικυρώσουν. Οι ΗΠΑ απαιτούν την αλήθεια», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Νωρίτερα, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε επιτεθεί και στους στους εκλεγμένους Ρεπουμπλικανούς, αποκαλώντας τους “αδύναμους” και “αξιολύπητους”.

«Εάν ο Μάικ Πενς κάνει το σωστό, κερδίζουμε τις εκλογές», είχε πει μιλώντας στη συγκέντρωση των οπαδών του στην Ουάσινγκτον. Είχε επίσης πει ότι δεν θα παραδεχτεί ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές, επαναλαμβάνοντας τις αναπόδεικτες κατηγορίες για εκτεταμένη εκλογική νοθεία.

«Ποτέ δεν θα παραιτηθούμε. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Δεν θα παραδεχτούμε ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης κοντά στον Λευκό Οίκο

«Θα σταματήσουμε την κλοπή. Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές και τις κερδίσαμε ευρέως», επέμεινε.