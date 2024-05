Επιμένει η Γκορντάνα Σιλιανόφσκα: Ευχαρίστησε «εκ μέρους όλων των Μακεδόνων» τον Πάπα 

Στο Βατικανό βρέθηκε η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιανόφσκα και κατάφερε κι από την Αγία Έδρα να προκαλέσει, αφού σε ανάρτησή της ευχαρίστησε τον Πάπα Φραγκίσκο «εκ μέρους όλων των Μακεδόνων».

Από την ημέρα που ορκίστηκε, η Γκορντάνα Σιλιανοφόκα δεν σταματά να καταπατά τη Συμφωνία των Πρεσπών, και να αποκαλεί τη χώρα της «Μακεδονία» και όχι Βόρεια Μακεδονία, όπως είναι η συνταγματική της ονομασία.

Αφού χθες με… τερτίπια «εξαφάνισε» το «Βόρεια Μακεδονία» από την ιστοσελίδα της προεδρίας, σήμερα (23.05.2024) με αφορμή τη συνάντησή της με τον Πάπα, φρόντισε για άλλη μια φορά να δείξει ότι έχει ξεκινήσει… στραβά τη θητεία της.

Η Γκορντάνα Σιλιανοφόκα ανέβασε στο twitter (νυν Χ) μια φωτογραφία από τη συνάντησή της με τον Πάπα. Φορά μαύρα, έχει μαντήλι στο κεφάλι της και κάθεται απέναντι από τον Ποντίφηκα.

Και στο μήνυμα που συνόδευε αυτή τη φωτογραφία, θέλησε να ευχαριστήσει τον Πάπα για τη στήριξή του στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας «εκ μέρους όλων των Μακεδόνων»…

«Ήταν τιμή μου να γνωρίσω τον Ποντίφηκα σήμερα. Ευχαρίστησα την Αγιότητά του για την αποφασιστικότητά του να επιδιώκει την ειρήνη στον κόσμο και να υπερασπίζεται τους φτωχούς του κόσμου. Εκ μέρους όλων των Μακεδόνων πολιτών τον ευχαρίστησα για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων» έγραψε στην ανάρτησή της.

It was an honor to meet @Pontifex today. I thanked His Holiness for his determination pursuing peace in the world and advocating for the world’s poor. On behalf of all Macedonian citizens I thanked him for the support for the European integration of the Western Balkans. 🇲🇰 🇻🇦 pic.twitter.com/8TXHqvIodn