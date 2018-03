Επιμένει ο Τραμπ για υψηλούς δασμούς στον χάλυβα – «Οι εμπορικοί πόλεμοι είναι καλοί»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε σε αυστηρά αντίμετρα, η Κίνα κάλεσε τον Τραμπ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και ο Καναδάς, ο μεγαλύτερος τροφοδότης χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εάν πληγεί από τους αμερικανικούς δασμούς.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι οι δασμοί ύψους 25% στις εισαγωγές χάλυβα και 10% στο αλουμίνιο, που ο ίδιος λέει πως επιβάλλονται για να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ απέναντι στα φθηνότερα ξένα προϊόντα, θα ανακοινωθούν επίσημα την επόμενη εβδομάδα.

«Όταν μία χώρα (ΗΠΑ) χάνει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στο εμπόριο ουσιαστικά με κάθε χώρα με την οποία συναλλάσσεται, οι εμπορικοί πόλεμοι είναι καλοί και κερδίζονται εύκολα», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Τραμπ. «Παράδειγμα, όταν είμαστε 100 δισεκατομμύρια δολάρια κάτω με μία ορισμένη χώρα και κάνουν τους έξυπνους, κόβουμε τις συναλλαγές-κερδίζουμε πολλά. Είναι εύκολο!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 Μαρτίου 2018