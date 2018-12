Επιμένει ο Τραμπ: Το Μεξικό θα πληρώσει για το τείχος στα σύνορά μας

Με ειρωνικά σχόλια απάντησαν οι ηγέτες των Δημοκρατικών στον ισχυρισμό που επανέλαβε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Μεξικό θα πληρώσει το τείχος στα σύνορα μέσω της νέας εμπορικής συμφωνίας των δύο χωρών, την ίδια ώρα που ο Μεξικανός πρόεδρος διαβεβαίωνε ότι το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε καθόλου στις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Το 2016, κατά την προεκλογική εκστρατεία του, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα χτίσει ένα τείχος στα σύνορα για να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση και υποστήριζε ότι οι Μεξικανοί και όχι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα το πληρώσουν.

Σε μια ανάρτησή του στο Twitter νωρίς σήμερα το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ο Καναδάς και το Μεξικό θα πληρώσουν το τείχος, χάρη στα χρήματα που θα εξοικονομηθούν –χωρίς να διευκρινίσει το πώς– από την εμπορική συμφωνία τους. “Μόνο με τα χρήματα που γλιτώνουμε, το Μεξικό πληρώνει για το τείχος!”, έγραψε, χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

I often stated, “One way or the other, Mexico is going to pay for the Wall.” This has never changed. Our new deal with Mexico (and Canada), the USMCA, is so much better than the old, very costly & anti-USA NAFTA deal, that just by the money we save, MEXICO IS PAYING FOR THE WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018