Πριν καν κλείσει μια εβδομάδα από την ημέρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την «μερική» επιστράτευση τουλάχιστον 300.000 – κατά ορισμένες πληροφορίες ίσως και 1.200.000 – ανδρών για να ενισχύσουν τον ρωσικό στρατό στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και τα αποτελέσματά της είναι ήδη ορατά:

Αυτά τα αποτελέσματα προφανώς έχουν θορυβήσει το Κρεμλίνο, που αναγκάστηκε να παραδεχθεί “λάθη” στην στρατολόγηση εφέδρων, ενώ υπογράμμισε πως δεν υπάρχει αυτή την ώρα “απόφαση” να κλείσουν τα σύνορα.

“Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το διάταγμα (της επιστράτευσης) παραβιάστηκε”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος είπε πως ελπίζει πως “τα λάθη θα διορθωθούν”.

Οι αρχές δήλωσαν πως η επιστράτευση 300.000 εφέδρων αφορά μόνο όσους έχουν στρατιωτική εμπειρία ή τις επιδιωκόμενες ικανότητες. Όμως έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις επιστράτευσης ανθρώπων μεγάλων σε ηλικία, αρρώστων ή χωρίς εμπειρία καθώς και φοιτητών.

Η επιστράτευση προκάλεσε διαδηλώσεις και οδήγησε σε χιλιάδες συλλήψεις μετά την ανακοίνωσή της από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα.

Πολλοί Ρώσοι φαίνεται επίσης πως επέλεξαν να φύγουν από τη χώρα αν ληφθεί υπόψη η αυξημένη συρροή στα σύνορα με τη Γεωργία, το Καζακστάν, τη Φινλανδία ή τη Μογγολία. Αυξήθηκαν επίσης κατακόρυφα τα αεροπορικά ταξίδια.

#FSB of #Russia sent an armoured personnel carrier to the Upper Lars border checkpoint in North #Ossetia on the border with #Georgia – allegedly to stop the military-age people;#Ukraine️war pic.twitter.com/ML1ceGOlq3