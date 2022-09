Η μερική επιστράτευση που διέταξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να αντιμετωπίσει την αντεπίθεση της Ουκρανίας έχει προκαλέσει χάος. Δεν είναι μόνο ότι παίρνουν με το… ζόρι ασθενείς, ηλικιωμένους και μαίες, ούτε ότι χιλιάδες νέοι φεύγουν άρον άρον από τη Ρωσία. Είναι και περιστατικά όπως αυτό το Ιρκούτσκ.

Το τελευταίο επεισόδιο με νεαρό Ρώσο που δεν ήθελε να ακολουθήσει την εντολή του Βλαντιμίρ Πούτιν για να καταταχθεί και να σταθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (26.09.2022) στο Ιρκούτσκ της Ρωσίας, όταν 25χρονος άνοιξε πυρ σε στρατολογικό κέντρο, τραυματίζοντας σοβαρά τον υπεύθυνο!

Βίντεο ντοκουμέντο που έχει ανέβει στα social media φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον μία φορά μέσα στο στρατολογικό κέντρο.

Άλλο βίντεο δείχνει τον ένοπλο να λέει σε αστυνομικούς πως είναι ο 25χρονος Ρουσλάν Ζίνιν. Ο νεαρός άνοιξε πυρ σε στρατολογικό κέντρο της πόλης Ουστ-Ιλίμσκ.

Video of a Russian man opening fire and killing the military commandant in a draft centre in the city of Úst-Ilimsk in Irkutsk region. The military commandant was the head of the local draft committee. He has died, according to reports. pic.twitter.com/knnWNJxE9Y