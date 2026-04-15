Επίθεση Ερντογάν σε Ισραήλ: Καμία δύναμη δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, υιοθέτησε ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική, καλύπτοντας μια ευρεία θεματολογία από την εσωτερική ασφάλεια έως τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ και έστειλε μήνυμα ισχύος προς κάθε κατεύθυνση.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Σανλιούρφα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη θλίψη του και ενημέρωσε ότι οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα. Όπως σημείωσε, ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση, ενώ τέσσερα διοικητικά στελέχη έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Παράλληλα, οι τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται, με μέρος τους να έχει ήδη λάβει εξιτήριο.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική στο διεθνές σύστημα, κάνοντας λόγο για ένα πλαίσιο που «τρίζει» σε πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, ενώ υποστήριξε ότι οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν ένδειξη βαθύτερης αστάθειας. Κατηγόρησε παράλληλα κύκλους που, όπως είπε, τροφοδοτούν το χάος, αναφερόμενος σε πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή.

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η στάση του απέναντι στο Ισραήλ, το οποίο κατηγόρησε ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες και αποσταθεροποιεί την περιοχή.

Υποστήριξε ότι η ειρήνη και η σταθερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο ανεξάρτητα από τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης, ενώ έκανε αναφορές σε «σαμποτάζ» ειρηνευτικών διαδικασιών και σε πολιτικές που οδηγούν σε κλιμάκωση.

Παράλληλα, εξέφρασε στήριξη προς τον Ισπανό πρωθυπουργό, επαινώντας τη στάση του σε ζητήματα της περιοχής, ενώ τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη θέση της στη διεθνή σκηνή.

Ο Ερντογάν έστειλε επίσης μήνυμα αποφασιστικότητας προς όσους, όπως είπε, στοχοποιούν τη χώρα του, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει απέναντι σε πιέσεις και επιθέσεις, ενώ προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να απαντά με «αξιοπρέπεια και θάρρος».

Τέλος, αναφέρθηκε στην ενεργειακή στρατηγική της Τουρκίας, δίνοντας έμφαση στην επιδίωξη ενεργειακής αυτονομίας μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές, πυρηνική ενέργεια και έρευνες υδρογονανθράκων, επισημαίνοντας ότι η χώρα προχωρά πλέον με δικές της δυνάμεις σε μεγάλα έργα γεωτρήσεων και ενεργειακής ανάπτυξης.