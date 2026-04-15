Τουρκία: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ένοπλο 15χρονο να πυροβολεί μέσα στο σχολείο – Στους 9 οι νεκροί από το μακελειό

Σκηνές από ταινία τρόμου έζησαν μαθητές στην Τουρκία, όταν ένας 15χρονος μπούκαρε ένοπλος στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Από την επίθεση στο σχολείο έχουν χάσει τη ζωή τους 9 άτομα, 8 μαθητές και ένας καθηγητής ενώ ακόμη 13 έχουν τραυματιστεί, με τους 3 να είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης του μακελειού στο γυμνάσιο της Τουρκίας, έβαλε τέλος στη ζωή του και ο πατέρας του που είναι πρώην αστυνομικός, του οποίου τα όπλα φέρεται να χρησιμοποίησε, έχει συλληφθεί.

Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που ο ανήλικος ανοίγει πυρ κατά των συμμαθητών του, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τις στιγμές να είναι σοκαριστικές και πολύ σκληρές.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε 9, εκ των οποίων οκτώ μαθητές και ένας εκπαιδευτικός, ενώ τραυματίστηκαν 13 άτομα.

«Στο Καχραμανμαράς σημειώθηκε ένα πολύ τραγικό περιστατικό και είμαστε βαθιά λυπημένοι. Το συμβάν έγινε γύρω στις 13:30. Το σχολείο λειτουργούσε με διπλή βάρδια και την ώρα που έφευγαν οι πρωινοί μαθητές, ένας μαθητής της 8ης τάξης μπήκε σε δύο τάξεις και άνοιξε πυρ.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους 9 άνθρωποι, 8 μαθητές και 1 εκπαιδευτικός. Υπάρχουν επίσης 13 τραυματίες, από τους οποίους οι 6 νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ οι 3 είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Αμέσως μετά το περιστατικό, τρεις υπουργοί έφτασαν στην περιοχή, ενώ αναμένεται και η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ο Πρόεδρος έχει ήδη ενημερωθεί», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια ενός μαθητή και όχι για τρομοκρατική επίθεση.

Μετά και το πρόσφατο περιστατικό στη Σανλιούρφα, τα σχολεία είχαν ήδη κλείσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας εκεί, ενώ στο Καχραμανμαράς αποφασίστηκε να διακοπούν τα μαθήματα για δύο ημέρες.

Δραματικές ήταν και οι σκηνές με δεκάδες μαθητές να πηδούν ακόμη και από τα παράθυρα για να σώσουν τις ζωές τους.

UPDATE : At least 4 people have been killed and more than 20 injured in a school shooting in Karaman, southern Turkey. https://t.co/ZLXfSkyZSH pic.twitter.com/KA0p92Typ1 — Inside the conflict (@InsidConflict) April 15, 2026

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ένοπλος εισήλθε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα στο προαύλιο του σχολείου και στην συνέχεια μπήκε στο κτήριο και άνοιξε πυρ κατά μαθητών και καθηγητών. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, έγινε κλήση στη γραμμή άμεσης βοήθειας 112 της Καχραμανμαράς.

Ο δράστης ήταν μαθητής της Β΄ Γυμνασίου. Ο πατέρας του, Ισά Αράς Μερσινλί υπηρετεί ως διευθυντής της αστυνομίας στην πόλη και συνελήφθη, μετά την φονική επίθεση του γιου του. Θεωρείται ότι πήρε το όπλο του πατέρα του και επιτέθηκε σε 2 αίθουσες του σχολείου.

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευθυνών ή παραλείψεων από το οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.