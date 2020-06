Σε βάρος των δύο αστυνομικών στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, οι οποίοι καταγράφηκαν σε βίντεο να σπρώχνουν έναν 75χρονο διαδηλωτή ρίχνοντάς τον στο έδαφος, ξεκίνησε έρευνα για ενδεχόμενη ποινική ευθύνη, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την εκπρόσωπο Τύπου της εισαγγελίας της περιοχής.

«Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Ίρι συνεχίζει την έρευνα για το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο έξω από το δημαρχείο το βράδυ της Πέμπτης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός διαδηλωτή», είπε η Κέιτ Μούρο σε μια ανακοίνωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το περιστατικό που συνέβη χθες ήγειρε περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά της αστυνομίας, μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, ο οποίος πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα.

Στο βίντεο στο Μπάφαλο, που τράβηξε δημοσιογράφος του τοπικού ραδιοφωνικού δικτύου WBFO και ανήρτησε στο διαδίκτυο, διακρίνεται ένας ηλικιωμένος να προσεγγίζει τη γραμμή όπου έχουν παραταχθεί οι αστυνομικοί. Ένας εξ αυτών τον σπρώχνει με ένα γκλομπ και ένας δεύτερος με το χέρι του. Ακούγεται ένας γδούπος και αίμα τρέχει από το κεφάλι του άνδρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΕΣ!

A 75-year-old man is in stable, but serious condition after being shoved by police officers, causing him to fall backwards.



The incident took place in Buffalo, New York, as protesters took to the streets over the death of #GeorgeFloyd.



More videos here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/T1wUOoDWra